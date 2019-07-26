İSO destekli 38 meslek lisesinde doluluk oranı yüzde 100

İstanbul, 26 Temmuz (DHA) - İstanbul Sanayi Odası’nın Ocak ayında MEB ile imzaladığı Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü sonucunda bu yılki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul’da İSO tarafından desteklenen 38 meslek lisesinde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.

Mesleki-teknik eğitimi içeren ortaöğretim seviyesinin genel istihdam içindeki payının Türkiye’de diğer ülkelere kıyasla düşük olduğunu belirten belirten İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Almanya’da yüzde 58, Güney Kore’de yüzde 39 olan payın Türkiye’de ise yüzde 20 olduğunu, bu tablonun mesleki eğitimde yapılacak iyileştirmeye ne kadar ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Bahçıvan, okullardaki Protokol Yürütme Kurullarını oluşturan Meslek Komiteleri ile okul yöneticilerini toplantılarda bir araya getirdiklerini, okul yönetimi, müfredat, öğretmenler, öğrenciler, staj, istihdam, yeni paydaşlar, okul altyapısı, teknoloji gibi pek çok başlığın kapsamlı ve entegre bir şekilde ele alınarak kısa, orta ve uzun vadede hedeflemelerle yol haritaları oluşturduklarını belirtti ve “Mesleki eğitimdeki iyileştirmeye yönelik çok önemli bir adım olan ve iş dünyası ve toplumun diğer kesimlerinin de çok olumlu karşıladığı protokolümüz, elde edilen doluluk oranları ile başarısını kısa sürede kanıtladı. Üretim ekonomisi ile bağları zayıflayan genç nüfusumuzun sanayi ile bağlarının yeniden güçlendirilmesi yolunda bizlere çok büyük moral ve motivasyon kaynağı oldu. Çünkü sanayi ve üretim toplumu olmanın en değerli anahtarı ve çözümü; nitelikli eğitim, mesleki eğitim ve istihdamdan geçiyor” dedi.

Protokol ile İstanbul’da mesleki ve teknik eğitim veren okullarda eğitim programları sektörle birlikte tasarlanacak ve mezunların niteliği artırılarak iş hayatına hazırlanması sağlanacak. İş birliği protokolü ile şunlar amaçlanıyor:

- Okulların atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması,

- Alan öğrencilerine işletmelerde gerçek üretim ortamlarında beceri eğitimi ve staj imkanları sağlanması,

- Alan öğretmenlerine hizmet içi ve işbaşı eğitimlerinin verilmesi,

- Çerçeve öğretim programlarının güncellenmesi,

- Başarılı öğrencilerin ve projelerinin desteklenmesi,

- Mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, başarılı öğrencilerin mesleki ve teknik eğitimi tercih etmelerinin sağlanması, başarının sürdürülebilirliğinin desteklenmesi, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi, sektör ile okul iş birliğinin artırılması amacıyla öğrencilerin ve projelerinin desteklenmesi. (Fotoğraflı)

