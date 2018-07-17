İSO: İkinci 500'de karların yüzde 42.8'i finansmana gitti

Elif Varan / İstanbul, 17 Temmuz (DHA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO), "Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması" verilerine göre, 2017 yılında İkinci 500’deki şirketler, faaliyet karlarının yüzde 42.8'ini finansman gideri olarak kaybetti.

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında; 2017 yılında üretimden satışlara göre ilk sırayı 309.4 milyon lira ile Oğuz Gıda aldı. İkincilik 309.2 milyon lira üretimden satışlarıyla Zeki Mensucat’ın oldu. Üçüncü sırada ise 308.3 milyon lira ile S.S. Marmara Zeytin yer aldı.

İSO'dan yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:

- İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 2016 yılında 82.2 milyar lira olan üretimden satışları, 2017 yılında yüzde 30.9 artarak 107.6 milyar liraya yükseldi.

- İkinci 500 kuruluşlarının; “üretimden satışlar” ile “esas faaliyet karı” gibi temel bazı parametrelerde, tıpkı Mayıs sonunda açıklanan İSO 500 kuruluşlarındaki gibi iyi bir performans sergiledikleri görüldü.

- 2017 yılında İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasına 102 yeni firma girdi. Bunlardan 66’sı geçen yılki 1000 büyük kuruluşun dışından geldi. 36 kuruluş ise 2016 yılında İSO 500 içinde yer alan ama bu yıl İSO İkinci 500’e gerileyen şirketlerden oluştu.

- İkinci 500 verilerinde en dikkat çeken gösterge, karlardaki sıçrama oldu. Hatta İkinci 500’ün karlarındaki artış oranlarının Birinci 500’ün de üzerinde gerçekleştiği görüldü.

- 2017 yılında İkinci 500’de faaliyet karı yüzde 43.9, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) yüzde 49.3, vergi öncesi kar ve zarar toplamı ise yüzde 67.2 büyüdü. Bu oranlar Birinci 500’de ise sırasıyla yüzde 34.8, yüzde 24.4 ve yüzde 40.7 olarak gerçekleşmişti.

- İkinci 500’ün her üç kar büyüklüğüne reel olarak bakıldığında da, faaliyet karı yüzde 28.5, FAVÖK yüzde 33.4, vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamı (VÖDKZ) yüzde 49.3 gibi çok ciddi artışların söz konusu olduğu görüldü. Bu oranlar İSO 500’de aynı sırayla yüzde 20.5, yüzde 11.2 ve yüzde 25.7 olarak gerçekleşmişti.

- İkinci 500’ün karlılıklarındaki bu olumlu verilere karşın, tıpkı İSO 500’de olduğu gibi İkinci 500’deki sanayi kuruluşlarının da ağır bir finansman yükü altında oldukları ve 2017’deki faaliyet karlarının yüzde 42.8’ini finansman gideri olarak kaybettikleri görüldü.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan sonuçları şöyle değerlendirdi:

"2017 yılına girilirken, ekonomimiz için olumsuz tahminler yapılmaktaydı. Fakat yüzde 7.4’lük büyüme ile beklentilerin çok üzerinde bir performans gösterdik.

"2018 yılının ilk çeyreğinde de sürdürdüğümüz bu büyüme performansına, sanayimizin verdiği güçlü destek her türlü takdire şayandır.

"2017 yılındaki son yılların en başarılı ve devrim niteliğindeki finansal inovasyonu olarak gördüğümüz Kredi Garanti Fonu (KGF) mekanizmasının katkısıyla KOBİ’lerimizin finansman imkanlarında ciddi bir artış yaşandı.

"Fakat bu yıl sanayici özellikle faiz ve kurlardaki yüksek boyutlu dalgalanmanın baskısını daha fazla hissetmektedir. Bu da sanayiciler açısından finansman yükünün giderek ağırlaştığını göstermekte ve karlılıkların sürdürülebilirliği konusunda endişe yaratmaktadır.

"İkinci 500’de Ar-Ge yapan firma sayısının 188’e ulaşması ve Ar-Ge harcamalarının 2016’ya göre yüzde 68.5 artarak 488 milyon TL’ye yükselmesi, araştırmamızın umut verici bulguları arasında yer alıyor.

"Ancak bu harcamaların üretimden satışlara oranının halen yüzde 0.45 olması ulaşmak istediğimiz noktanın oldukça uzağında olduğumuzu gösteriyor.

"Bütünsel olarak İSO İkinci 500 verilerini değerlendirdiğimizde, sanayicilerimizin ülkemize, sanayimize ve genel olarak ekonomimize karşı olan iş üretme, aş üretme, yatırım ve ihracat yapma noktasındaki sorumluluklarını güçlü bir şekilde sürdürmekte olduklarını söyleyebiliriz."

