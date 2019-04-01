İSO İstanbul İmalat PMI Mart'ta 46.6’ya geriledi

İstanbul, 1 Nisan (DHA) - Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi - İSO PMI) Şubat ayındaki 46.7 düzeyinden, Mart ayında 46.6’ya geriledi.

İSO'dan yapılan açıklamada, "Mart ayında zorlu talep koşulları nedeniyle İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarında yavaşlama devam etti. Buna rağmen üretimde son sekiz ayın en ılımlı yavaşlaması gözlenirken istihdamdaki düşüşün oldukça sınırlı gerçekleşmesi, iyileşmeye yönelik kimi sinyallerin olduğunu gösterdi. Maliyet enflasyonundaki artışın yansıması olarak nihai ürün fiyatları son dört ayda ilk kez arttı. Ancak hem girdi hem de nihai ürün fiyatlarındaki artışlar, 2018 yılındaki düzeylerin belirgin şekilde altında gerçekleşti" denildi.

IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI anketi hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Üretim cephesinde Mart ayında olumlu gelişmeler söz konusu. Zorlu ekonomik koşulların yeni siparişleri sınırladığına yönelik geri dönüşlerin devam etmesine rağmen, üretimdeki yavaşlama son sekiz ayın en düşük oranında gerçekleşti. Enflasyonist baskılar yeniden canlanma işaretleri gösterse de maliyet ve nihai ürün fiyatlarındaki son artışların görece ılımlı gerçekleştiği ve şu an için büyük bir endişe yaratmadığı gözlendi.”

İSO'dan yapılan açıklamada, "Zorlu ekonomik koşulların devam etmesine bağlı olarak İstanbul imalatçılarının yeni siparişleri Mart’ta yavaşlama gösterdi. Ayrıca bu yavaşlama 2019 başından beri en yüksek hızda kaydedildi. Yeni ihracat siparişlerindeki ivme kaybı toplam yeni siparişlerdekine kıyasla çok daha hafif çapta gerçekleşti” denildi ve şu konuların altı çizildi;

"Üretim tarafında olumlu gelişmeler kaydedildi. Üretimdeki yavaşlama son sekiz aylık trendin en düşük hızında ölçüldü. İstanbul imalatçıları Şubat ayında yataya yakın seyreden istihdam düzeyini Mart’ta hafif azalttı.

“Bazı anket katılımcıları emekliye ayrılanların da istihdamdaki yavaşlamada etkili olduğunu belirtti. Döviz kurundaki zayıflığa bağlı olarak girdi maliyetleri enflasyonu üst üste ikinci ay ivme kazandı. Artış hızı Ekim ayından beri gözlenen en yüksek düzeyde olmasına rağmen seri ortalamasının altında gerçekleşti.

“Firmalar, maliyet yüklerindeki artışa bağlı olarak, nihai ürün fiyatlarını son dört ayda ilk kez yükseltti. Diğer yandan nihai ürün fiyatları enflasyonu ılımlı düzeyde gerçekleşti. Girdi alımlarındaki yavaşlamaya bağlı olarak tedarikçilerin teslim sürelerindeki artış Mart’ta son 1 yılın en düşük oranında kaydedildi. Ancak, tedarikçilerin hammadde temininde zorluklar yaşadığına yönelik işaretler devam etti." (Grafik)

