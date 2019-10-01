İSO İstanbul PMI Eylül'de 51.9 düzeyine yükseldi

İstanbul, 1 Ekim (DHA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) İstanbul İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Eylül ayında, Ağustos'taki 49.6'nın üzerine yükselerek 51.9 düzeyinde çıktı ve endekste Temmuz 2018’den beri ilk kez iyileşme gerçekleşti.

Manşet gösterge; yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde ediliyor; 50 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret ediyor.

IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI anketine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Büyümenin üçüncü çeyrek sonunda hız kazanmasıyla birlikte İstanbul imalat sektörü sağlıklı bir yola girmiş görünüyor. Firmalar; Ağustos’ta yeni siparişlerde görülen hafif artışı Eylül’de daha güçlü bir yeni iş alımıyla pekiştirirken, enflasyonist baskıların hafiflemesi de iyileşmeye katkı sağladı. Bu iyileşme, üretimden istihdama ve satın alma faaliyetlerine kadar sektörün tüm alanlarını destekledi."

İSO'dan yapılan açıklamaya göre;

- Eylül’de İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşulları son 14 aylık dönemde ilk kez iyileşme kaydetti. Yeni siparişlerdeki büyüme hızlanarak üretim, istihdam ve satın alma faaliyetlerindeki artışı destekledi.

- Öte yandan, girdi maliyetlerindeki artışın yavaşlaması ve nihai ürün fiyatlarının düşmesine bağlı olarak enflasyonist baskılar azalmaya devam etti.

- Faaliyet koşullarındaki iyileşmede, talebin güçlendiğine ilişkin işaretler belirleyici oldu. Yeni siparişler üst üste ikinci ay artarken, artış hızı güçlü ve Şubat 2018’den beri en yüksek oranda gerçekleşti.

- Yeni ihracat siparişlerindeki artış ise oldukça ılımlı düzeyde kaydedildi. İstanbul firmaları, yeni siparişlerdeki iyileşmeye paralel olarak üretimi de arttırdı ve böylece üretim son 3 ayda ikinci kez artış gösterdi. PMI endeksi Eylül’de son 18 ayın en yüksek düzeyinde gerçekleşti

- Üretimdeki büyümeyi desteklemek amacıyla imalatçılar hem istihdam düzeyini hem de satın alma faaliyetlerini artırdı. İstihdam yaratma hızı Mart 2018’den beri en yüksek düzeyde gerçekleşirken girdi alımları ise son 15 ayda ilk kez artış kaydetti.

- Girdi maliyetleri enflasyonu Eylül’de yavaşlamayı sürdürdü. Girdi fiyatlarındaki artış, Ocak 2015’ten beri kaydedilen en düşük oranda ve seri ortalamasının belirgin bir şekilde altında ölçüldü.

- Maliyet enflasyonundaki gerileme, imalatçıların nihai ürün fiyatlarını düşürmesine de imkân sağladı. Fiyatlarda kaydedilen ılımlı düşüşle birlikte nihai ürün fiyatlarındaki 6 aylık enflasyon sona erdi. (Grafik)



