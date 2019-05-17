İSO Meclisi aylık olağan toplantısında değişen iş ortamını ele alacak

İstanbul, 17 Mayıs (DHA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin 22 Mayıs Çarşamba günü yapılacak olan aylık olağan toplantısının ana gündemi, “Uluslararası ve Ulusal Konjonktür Çerçevesinde Gelişmeler ve Değişen İş Ortamı” olacak.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yapacağı toplantıya, Konda Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. Genel Müdürü Bekir Ağırdır konuk olarak katılacak gündeme ilişkin değerlendirmede bulunacak. İSO Meclis Salonu'nda yapılacak toplantıda ayrıca, Odakule’nin odaya kazandırılmasında önemli katkılarından dolayı eski İSO Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanı merhum Fazıl Zobu’nun ismi Meclis Salonu’na verilecek.



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