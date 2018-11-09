İSO Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması başlıyor 

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstiklal Caddesi'nde yer alan ve her gün binlerce kişinin İstiklal ve Meşrutiyet Caddeleri arasındaki bağlantısını sağlayan Odakule Pasajı için tasarım yarışması düzenliyor.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, 12 Kasım'da başlayacak olan İSO Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması'nda toplam 155 bin lira para ödülü dağıtılacak.

Tüm tasarım ve sanat alanlarından katılımcılara açık olan yarışmada, birinciye 50 bin lira, ikinciye 35 bin lira ve üçüncüye 20 bin lira para ödülü verilecek.

İstiklal Caddesi'ndeki pasajların bölgenin tarihi ve turistik kimliğine olan katkılarına büyük önem veren İSO, yarışma ile bu konuda farkındalığı da artırmayı planlıyor. İSO Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması ile modern, işlevsel ve yenilikçi çevre yaratılması, kültür ve sanatın rekabet yoluyla geliştirilmesi ve güzel sanatların teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Yarışma ile ayrıca sanayi odaklı, üretim kültürünün ve yerli üretimin önemine işaret eden, İSO'nun köklü geçmişini ve kurumsal kimliğini özgün bir bakış açısıyla destekleyen önerilerin geliştirilmesi de hedefleniyor.

Tasarımlar için son teslim tarihinin 12 Şubat 2019 olduğu İSO Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması'nda, dereceye girenler 26 Şubat 2019'da açıklanacak.

