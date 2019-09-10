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İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Ağustos’ta 51.1’e geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2019 11:12 | Son Güncelleme

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi Temmuz ayındaki 51.3 puandan, Ağustos ayında son altı yılın en düşük düzeyi olan 51.1’e geriledi.

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Ağustos’ta 51.1’e geriledi

İstanbul, 10 Eylül (DHA) - Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi Temmuz ayındaki 51.3 puandan, Ağustos ayında son altı yılın en düşük düzeyi olan 51.1’e geriledi.
Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi’nde eşik değer olan 50.0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker şunları söyledi:
“İmalat sektöründe dünya genelinde yaşanan sorunlar Türk ihracatçıları için ağustosta zorluk yaratmaya devam etti. Her ne kadar hizmet sektörleri hala güçlü performans sergiliyor olsa da genel talep koşulları zayıf seyrediyor. Son anket döneminde özellikle ABD’de büyümenin son üç buçuk yılın en düşük oranına gerilemesi dikkat çekici. Buna karşılık, bazı ekonomilerde büyümenin güç kazanması ve Birleşik Krallık ekonomisinin daralma bölgesine geçmesi Avrupa pazarlarında karmaşık bir görünüme işaret etti.”
İSO’nun açıklamasına göre,
“Türk imalatçılarının ihracat iklimindeki iyileşmenin Ağustos’ta yavaşlamaya devam etmesinde, ABD’deki büyümenin son üç buçuk yılın en düşük oranına gerilemesi ve bazı Avrupa ekonomilerinde süregelen düşük büyüme de etkili oldu.
“Endeks, ihracat pazarlarındaki talep koşullarında ılımlı iyileşmeye işaret etmiş olsa da iklimin Mayıs 2013’ten beri en düşük oranda güçlendiğini gösterdi. ABD’deki büyümenin yavaşlaması ve bazı Avrupa ekonomilerinde süregelen düşük büyümeye bağlı olarak Türk imalatçılarının ihracat iklimindeki iyileşme ağustosta yavaşlamaya devam etti. Küresel ekonominin yavaşlamasıyla birlikte iyileşme üst üste altıncı ay hız kesti. Dünya genelinde imalat sektöründe zayıflık olduğuna ilişkin sinyallerin arttığı gözlendi.
“Türk imalatçılarının en büyük ihracat pazarı ve Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi Almanya’da büyümenin hızlandığına yönelik işaretler vardı. Ancak ekonomik aktivitedeki iyileşme hizmet sektörü merkezli olarak gerçekleşirken imalat sanayi üretimi azalmaya devam etti. Fransa, İspanya, Hollanda, Yunanistan ve İrlanda gibi Euro Bölgesi’nin diğer ekonomilerinde de büyüme iyileşme belirtileri gösterdi.
“Türk imalat sektörü ihracatının en büyük beş pazarından biri olan İtalya’da üretim genel olarak durgun bir seyir izledi. Ekonomik aktivitenin son üç ayda ikinci kez azaldığı Birleşik Krallık’ta ise zayıflık belirgin şekilde devam etti. Ancak gerileme oldukça hafif düzeyde oldu. Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya’da da üretimin azaldığı gözlendi.
“Türk imalat sektörü ihracatının yüzde 5.0’ini oluşturan ve dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’de büyümenin yavaşladığına ilişkin işaretler arttı. Üretimdeki artış ılımlı ve son üç buçuk yılın en düşük oranında gerçekleşti. Kanada’da ise imalat üretiminin daralmaya devam ettiği gözlendi. Orta Doğu ekonomilerinde ekonomik aktivite artmayı sürdürürken özellikle Suudi Arabistan’da büyümenin ivme kazandığı görüldü. Buna karşılık Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyüme yavaşlarken Mısır ise yeniden daralma bölgesine geçti.
“Ağustos’ta dört BRIC ülkesinde de ekonomik aktivite artış gösterirken Brezilya, Rusya ve Çin’de büyümenin hızlanması dikkat çekti. Son olarak, yerel protestoların faaliyetleri kesintiye uğrattığı Hong Kong’da özel sektörün ekonomik aktivitesi belirgin bir düştü.” (Grafik)

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