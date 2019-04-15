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İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mart ayında 52.3

FİNANS HABERLERİ  | 15.04.2019 10:36 | Son Güncelleme

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mart'ta 52.3 düzeyinde gerçekleşti.

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mart ayında 52.3

İstanbul, 15 Nisan (DHA) - Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mart'ta 52.3 düzeyinde gerçekleşti.
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi'nde eşik değer olan 50.0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların ihracat ikliminde iyileşmeye, altındaki değerlerin bozulmaya işaret ediyor. Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, Şubat ayında 52.4 olarak ölçülen İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mart'ta 52.3 düzeyinde gerçekleşti.
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirme yapan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker şunları söyledi:
"2019 ilk çeyreğinin sonundaki gelişmeler, Türk imalatçılarının ihracat pazarlarının coğrafi açıdan çeşitli olmasının önemini ortaya koydu. Mart ayında Avrupa’dan gelen talepte zayıflık sürerken, bu boşluğu Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’daki aktivitenin ivme kazanmasıyla birlikte Orta Doğu pazarları kapattı. Çin’deki talebin iyileştiğine yönelik belirtiler kalıcılaşmaya başlar ve küresel ticaretin canlanmasına yardımcı olursa, Türk ihracatçıları Orta Doğu’daki güçlü seyre ek olarak batı ekonomilerinden de daha olumlu bir talep tablosuyla karşılaşabilir."
İSO'dan yapılan açıklamada, "Endeks, imalatçıların ihracat pazarlarından gelen talepte güçlü ve yakın dönem trendleriyle uyumlu bir iyileşmeye işaret etti. Türk imalatçılarının ihracat koşulları mart ayında belirgin bir şekilde iyileşti. Bu durum, Orta Doğu pazarlarında güçlenen talebin Avrupa’daki yavaşlama işaretlerini telafi etmesinden kaynaklandı. Ayrıca, Çin’in büyüme görünümünde de yılın ilk çeyreğinin sonunda iyileşme gerçekleşti" denildi ve şxu değerlendirme yapıldı:
"BAE ve Suudi Arabistan genel iyileşmeyi destekledi"
"Mart ayında ekonomik aktivitenin en hızlı artış kaydettiği iki ülke; Suudi Arabistan ve Birleşik
Arap Emirlikleri oldu. Her iki ekonomide de büyüme önceki aya göre ivme kazandı. Türk imalat
sanayi ihracat pazarının yaklaşık yüzde 3,5’ini oluşturan bu iki ülke, ihracat iklimindeki genel
iyileşmeyi destekledi. Buna karşılık, imalatçıların en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da talebin zayıfladığına yönelik işaretler devam etti. Ekonomik aktivitenin genişlemeyi sürdürmesine rağmen imalat üretimindeki düşüşle birlikte büyüme yaklaşık son altı yılın en düşük hızında gerçekleşti. Avrupa’nın diğer bölgelerinde de zayıflama kaydedildi. İngiltere’nin üretimi mart ayında değişim göstermezken, Fransa’da ekonomik aktivite son dört ayın üçünde düşüş sergiledi. Diğer ekonomilerde ise büyümenin yeniden toparlandığı yönünde işaretler oldu. İspanya ve Hollanda’da üretim artışı şubat ayına göre hızlandı."
"ABD’de ekonomik aktivite hala güçlü, Çin’de artış var"
ABD’de ekonomik aktivitenin önceki aya kıyasla yavaşlamakla birlikte güçlü hızda artmaya devam ettiğinin altı çizilen değerlendirme şöyle devam etti:
"Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin’deki aktivitenin martta Haziran 2018’den beri
gözlenen en yüksek hızda artması bu ülkenin talebinde toparlanma işaretleri olduğunu gösterdi. Çin talebinde son dönemde gözlenen zayıflık Asya’daki çoğu bölgenin yavaşlamasında kısmen etkili olmuştu. Bu nedenle büyümenin yeniden canlanması küresel ticaret için olumlu bir işaret oldu. Öte yandan, Çin pazarı Türkiye imalat sektörü ihracatının yaklaşık yüzde 1’ini oluşturuyor.
Diğer BRIC ekonomilerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan) tümünde ekonomik aktivite büyüme
kaydederken gelişen piyasalar 2019 ilk çeyreğinin sonunda genel olarak gelişmiş piyasalardan daha iyi performans gösterdi." (Grafik - Tablo)

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mart ayında 52.3

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