İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Pazartesi günü açıklanıyor

İstanbul, 12 Nisan (DHA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye ekonomisi ve ihracatının gelişimine yönelik potansiyeli ortaya koyacak “İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi”nin ilkini, 15 Nisan Pazartesi günü yayınlayacak.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Türkiye ve İstanbul endeksleri ile başlattıkları imalat sanayi ve genel ekonomik büyüme hakkında kaliteli, hızlı, taze ve güvenilir bilgiler sunmayı, İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ile sürdüreceklerini söyledi ve ekledi:

“Aylık bazda açıklanacak olan İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi, imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçmeyi ve takip etmeyi amaçlıyor. Bir öncü gösterge niteliğinde olan bu endeks ile ülkemiz ana ihracat pazarlarının gelişimi ve potansiyeli izlenecek, sanayici ve ihracatçılarımız hangi pazarlara odaklanılması gerektiği konusunda ipuçları elde edecek.”

PMI üretim endeksi baz alınıyor

İlki 15 Nisan günü Mart ayı verileriyle açıklanacak olan İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi’nin hesaplanmasında, Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarları arasında yer alan ülkelerin ulusal PMI endekslerinden yararlanılacak. Söz konusu endeksler için IHS Markit’in 30’u aşkın ülkede düzenli olarak yapılan anketlerden elde ettiği veriler kullanılıyor. İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi, ulusal PMI anketlerindeki PMI üretim endekslerinin bir araya getirilerek ağırlıklandırılması ile hesaplanıyor. İhracat İklimi endekslerinin 50.0’in üzerinde olması, ihracat ikliminde iyileşme olduğunu ortaya koyarken, 50.0’nin altındaki değerler bozulmaya işaret ediyor. Ölçülen değer 50,0 eşik düzeyinden ne kadar uzaksa, ihracat iklimindeki değişim de o kadar yüksek oluyor. Tüm veriler mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanıyor. (Fotoğraflı)

