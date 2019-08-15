İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Temmuz’da 51.3’e geriledi

İstanbul, 15 Ağustos (DHA) - Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi Haziran ayındaki 51.5 puandan, Temmuz ayında son altı yılın en düşük düzeyi olan 51.3’e geriledi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi’nde eşik değer olan 50.0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker şunları söyledi:

“Özellikle imalat sektöründe belirgin bir şekilde hissedilen küresel ekonomik yavaşlama, Türk ihracatçılarının yurt dışından yeni iş almalarını zorlaştırıyor. Yine de Orta Doğu başta olmak üzere, talebin güçlü seyrettiği kimi bölgeler dikkat çekiyor. Son aylarda Avrupa’nın bazı bölgelerinde ve Kuzey Amerika’da yavaşlama yaşanmış olmasına rağmen, bu ekonomilerin daralmaya gitmediği ve talepte ılımlı iyileşmelerin devam ettiği görülüyor. Bu nedenle, para birimindeki zayıflık, Türk imalat sanayi ürünlerinin yurt dışı pazarlardaki alıcılar açısından daha cazip olmasını sağlayabilir.”

İSO’nun açıklamasına göre,

“Türk imalat sektörü ihracatçılarının talep koşulları Temmuz ayında iyileşmeye devam etti ancak iyileşme, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama nedeniyle ılımlı düzeyde oldu. Avrupa ve Kuzey Amerika’da büyüme ılımlı seyrini korurken, Orta Doğu genel tabloyu olumlu etkilemeyi sürdürdü.

“Endeks, ihracat ikliminde iyileşmeye işaret etmekle birlikte bu iyileşme önceki aylara göre sınırlı gerçekleşti. Küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamaya bağlı olarak iyileşme hızı üst üste beşinci ay yavaşladı. Türk imalatçılarının en büyük 10 ihracat pazarının yedisinin bulunduğu Avrupa’daki büyüme hızı nispeten düşük kalmaya devam etti.

“Almanya’da imalat sektörü üretimindeki sert düşüşe bağlı olarak Haziran 2013’ten beri en düşük büyüme düzeyinde. Fransa, İspanya ve Hollanda’daki büyüme de ivme kaybetti. Hem Birleşik Krallık hem de İtalya’nın talep koşullarında üçüncü çeyreğin başında ılımlı düzeyde iyileşme gözlendi, ancak ekonomik aktivite zayıf büyüme temposunu sürdürdü. ABD’de özel sektör faaliyetlerinin büyüme hızı temmuzda son üç ayın en yüksek düzeyinde gerçekleşti. Buna rağmen dünyanın en büyük ekonomisinin imalat sektöründe zayıflık görüldü ve üretimde Haziran 2016’dan beri en düşük büyüme kaydedildi. Bir diğer Kuzey Amerika ülkesi olan Kanada’da imalat üretimi üst üste dördüncü ay düştü.

“Türk imalat sektörü ihracatının yüzde 7.0’sini oluşturan Orta Doğu, talep koşulları açısından görece pozitif bir tablo çizmeye devam etti. Hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de Suudi Arabistan’da ekonomik aktivite güçlü artışlar kaydederken Mısır’da da son üç ayın ilk artışı gerçekleşti. Buna karşılık, Lübnan ve Katar’da zorlu talep koşulları devam etti.

“BRIC ülkelerinde Temmuz ayında ılımlı büyüdü. Çin’deki büyüme, hazirandaki son üç yılın en düşük oranının ardından bir miktar iyileşti. Brezilya ve Rusya’da ise üretim Haziran’daki düşüşlerin ardından hafif toparlandı. Hindistan’daki ekonomik aktivite güçlü düzeyde ve Kasım 2018’den beri en yüksek düzeyde büyüdü. (Grafik)



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