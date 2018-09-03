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İSO Türkiye İmalat PMI Ağustos ayında 46.4'e geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 10:17 | Son Güncelleme

İmalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz'daki 49.0 düzeyinden, Ağustos ayında, 46.4 düzeyine geriledi.

İstanbul, 3 Eylül (DHA) - İmalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz'daki 49.0 düzeyinden, Ağustos ayında, 46.4 düzeyine geriledi.
PMI, imalat sektöründe yavaşlamanın üst üste beşinci ay olacak şekilde devam ettiğine işaret etti. Ağustos sonuçlarında üretim ve yeni siparişlerdeki yavaşlama etkili oldu.
İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da, temmuz'daki 51.0 düzeyinden, Ağustos'ta 46.3 düzeyine düştü. PMI, faaliyet koşullarının son beş ayda dördüncü kez ve Temmuz 2015’ten beri gözlenen en belirgin düzeyde ivme kaybettiğini gösterdi.
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları söyledi:
"Döviz piyasasındaki gelişmeler ağustos ayında imalat sektörünü belirgin bir şekilde etkilerken, enflasyonist baskılarının artmasına ve talep koşullarının zorlaşmasına yol açtı. Diğer taraftan ihracat siparişlerinin üst üste ikinci ay artış göstermesi anketin başlıca pozitif gelişmesi olarak kayda geçti."
Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Ağustos 2018 dönemi sonuçları açıklandı.
Eşik değer olan 50.0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, temmuzda 49.0 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI ağustos ayında 46.4 düzeyinde gerçekleşti.
"PMI, imalat sektöründe yavaşlamanın üst üste beşinci ay olacak şekilde devam ettiğine işaret etti. Ağustos sonuçlarında üretim ve yeni siparişlerdeki yavaşlamanın etkili olduğu görüldüğü" denilen Markit açıklamasında, şu değerlendirme yapıldı.
Zorlu talep koşullarının yansıması olarak hem üretim hem de yeni siparişlerdeki ivme kaybı önceki aya göre belirginleşti. Yeni ihracat siparişleri temmuzda olduğu gibi ağustosta da artış gösterdi. Yavaşlayan aktivitenin yansıması olarak istihdam düzeyi ağustosta gerilerken, bu durum istihdamda bir önceki ay kaydedilen genişlemeyi dengeledi. Anekdot temelli bilgiler, zorlu faaliyet koşullarının ve enflasyonist baskılardaki artışın büyük ölçüde Türk Lirasındaki zayıflamadan kaynaklandığını gösterdi. Hem girdi maliyetlerinde hem de ürün fiyatlarında anketin başladığı Haziran 2005’den beri gözlenen en güçlü artışlar kaydedildi.
Temmuz ayında 51.0 değeri ile kritik eşik olan 50.0’nin üzerinde ölçülen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da Ağustos ayında 46.3 düzeyinde kaydedildi.
PMI, faaliyet koşullarının son beş ayda dördüncü kez ve Temmuz 2015’ten beri gözlenen en belirgin düzeyde ivme kaybettiğine işaret etti. Temmuz ayındaki ılımlı iyileşmeyi takiben ağustosta üretim ve yeni siparişler yavaşlama kaydetti.
Anket katılımcıları bu durumu Türk Lirasındaki zayıflamanın yansıması olarak faaliyet koşullarının zorlaşmasına bağladı. Diğer taraftan anketin pozitif bir gelişmesi olarak, yeni ihracat siparişleri ılımlı düzeyde ve üst üste ikinci ay olacak şekilde artış gösterdi.

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