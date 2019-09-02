İSO Türkiye İmalat PMI, ağustosta 48'e yükseldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 48 seviyesine yükselerek Temmuz 2018'den bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşti.

İSO tarafından Türkiye ve İstanbul İmalat PMI anketlerinin Ağustos 2019 sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, temmuzda 46,7 düzeyinde gerçekleşen Türkiye İmalat PMI, geçen ay 48 seviyesine yükseldi. Sektörün faaliyet koşullarında halen yavaşlamaya işaret etmekle birlikte Türkiye İmalat PMI, Temmuz 2018'den beri en yüksek düzeyde kaydedildi.

Talebin güçlendiğine işaret eden anket verilerinin yansıması olarak yeni siparişlerdeki ivme kaybı son 17 ayın en ılımlı düzeyinde gerçekleşti. Bununla birlikte, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda devam eden zorlu piyasa koşulları, hem toplam yeni siparişlerde hem de yeni ihracat siparişlerinde ılımlı yavaşlamaya yol açtı.

Benzer şekilde, üretim de ağustosta hız kaybetti. Gelecek aylarda üretimin artma potansiyeline bağlı olarak bazı firmaların ağustosta istihdamı artırdığı gözlendi. Genel olarak personel seviyesi, 12 aylık yavaşlamanın ardından yataya yakın bir seyir izledi.