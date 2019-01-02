İSO Türkiye İmalat PMI Aralık'ta 44.2'ye geriledi (2)

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İstanbul, 2 Ocak (DHA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Kasım ayındaki 44.7 düzeyinden, Aralık ayında 44.2 düzeyine geriledi.

İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit’ten yapılan açıklamada, "PMI anket verileri, son aylarda kısmi bir istikrar sağlanmış olsa da Aralık ayında Türk imalat sektöründe zorlu faaliyet koşullarının devam ettiğini ortaya koydu" denildi.

Üretim ve yeni siparişler yavaşlamaya devam etti ancak gerileme Kasım ayındakine kıyasla daha düşük oranda gerçekleşti. Maliyet enflasyonundaki düşüş sayesinde, firmalar müşteri talebini arttırmaya yönelik çabaları desteklemek üzere satış fiyatlarını azaltma imkanı buldu.

Yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde edilen endekste, 50.0 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret ediyor.

Üretimdeki yavaşlama sonucu istihdam 2018 sonunda azalmaya devam etti. Ayrıca satın alma faaliyetleri de Aralık ayında yavaşlamayı sürdürdü. Döviz kurunun görece istikrarlı seyri, girdi Üretimdeki yavaşlama sonucu istihdam 2018 sonunda azalmaya devam etti. Ayrıca satın alma faaliyetleri de Aralık ayında yavaşlamayı sürdürdü. Döviz kurunun görece istikrarlı seyri, girdi maliyetleri enflasyonunun daha da düşmesini sağladı.

Girdi fiyatlarındaki artış hızı, Eylül’deki rekor seviyesinden sonra Aralık’ta üst üste üçüncü ay geriledi ve Eylül 2016’dan bu yana en düşük düzeyde gerçekleşti.

İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi de Kasım ayındaki 44.1 düzeyinden Aralık’ta 45.2’ye yükselerek, "İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarındaki bozulmanın son 4 ayın en düşük hızında gerçekleştiğine" işaret etti.

IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, İSO İstanbul İmalat PMI anketi hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Yakın dönemdeki istikrar belirtilerine rağmen Türk imalatçıları 2018’in son ayında da zorlu piyasa koşulları ile mücadele etti. Bununla birlikte enflasyon cephesinde bir miktar daha rahatlama söz konusu. Girdi maliyetlerindeki artışın yavaşlamasının etkisiyle firmalar, talebi canlandırmaya yönelik çabaların bir parçası olarak satış fiyatlarını düşürme olanağı buldu.

