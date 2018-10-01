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İSO Türkiye İmalat PMI Eylül ayında 42.7'ye geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 10:21 | Son Güncelleme

İmalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ağustos ayındaki 46.3 düzeyinden Eylül ayında, 2009 yılının Mart ayından bu yana en düşük düzey olan 42.7’ye geriledi.

İstanbul, 1 Ekim (DHA) - İmalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ağustos ayındaki 46.3 düzeyinden Eylül ayında, 2009 yılının Mart ayından bu yana en düşük düzey olan 42.7’ye geriledi.
Ağustos ayında 46.3 olarak ölçülen PMI endeksi Eylül’de 43.5 düzeyine gerileyerek İstanbul imalatçılarının faaliyet koşullarının üst üste ikinci ay olacak şekilde yavaşladığına işaret etti.
İstanbul Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:
“Mevcut zorlu faaliyet koşulları endeksteki son durumda etkili oldu ve hem üretim hem de yeni siparişler Eylül ayında da yavaşlamaya devam etti.
“Yeni ihracat siparişleri son üç ayda ilk kez olacak şekilde hız kaybetti. Ancak Türk lirasındaki zayıflamanın ihracatı bir miktar desteklemesiyle birlikte yeni ihracat siparişlerindeki yavaşlama toplam siparişlerdekine kıyasla çok daha düşük düzeyde gerçekleşti.
“Üretimdeki yavaşlama firmaların istihdam ve satın alma faaliyetlerini azaltmasına neden oldu. İstihdam düzeyi üst üste ikinci ay olacak şekilde geriledi.
“Liradaki zayıflamanın etkisiyle hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatlarında üst üste ikinci ay olacak şekilde rekor düzeyde artış kaydedildi.
“Ayrıca mevcut zorluklar tedarikçilerin zaman zaman girdi temin edememesine yol açtı. Bunun yansıması olarak, satın alınan ürünlerin tesliminde gecikmeler yaşandı. Tedarikçilerin teslimat sürelerindeki uzama anketin başladığı Haziran 2005’ten beri en belirgin düzeyde gerçekleşti.”
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları söyledi:
Faaliyet koşullarında yaşanan zorluklar Eylül ayında Türk imalatçılarının üzerinde baskının sürmesine neden oldu. Sektörde güçlü enflasyonist baskılar gözlenmeye devam ederken, müşteriler yeni sipariş vermekten imtina etti ve tedarik zincirinde bozulmalar yaşandı.
“İstanbul imalat sektörünün Eylül ayındaki durumu Ağustos’takine benzer gerçekleşti. Zorlu piyasa koşullarının yansıması olarak üretim, yeni siparişler ve istihdam yavaşladı. Maliyet yüklerindeki sert artış nedeniyle güçlük yaşamaya devam eden firmalar satış fiyatlarını rekor düzeyde artırma zorunluluğunu hissettiler.”
Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Eylül 2018 dönemi sonuçları açıklandı.

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