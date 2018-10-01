İSO Türkiye İmalat PMI, eylülde 42,7 oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylül ayında 42,7 düzeyinde gerçekleşti.

İSO Türkiye ve İstanbul İmalat PMI anketlerinin Eylül 2018 raporları açıklandı.

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, ağustos ayında 46,4 olarak ölçülen PMI, eylül ayında 42,7 oldu.

Faaliyet koşulları endeksteki son durumda etkili oldu ve hem üretim hem de yeni siparişler, eylül ayında yavaşlamaya devam etti. Yeni ihracat siparişleri son 3 ayda ilk kez olacak şekilde hız kaybetti. Ancak TL'deki zayıflamanın ihracatı bir miktar desteklemesiyle birlikte yeni ihracat siparişlerindeki yavaşlama toplam siparişlerdekine kıyasla çok daha düşük düzeyde gerçekleşti.

Üretimdeki yavaşlama, firmaların istihdam ve satın alma faaliyetlerini azaltmasına neden oldu. İstihdam düzeyi üst üste ikinci ay olacak şekilde geriledi. TL'deki zayıflamanın etkisiyle hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatlarında üst üste ikinci ay olacak şekilde rekor düzeyde artış kaydedildi. Ayrıca, mevcut zorluklar tedarikçilerin zaman zaman girdi temin edememesine yol açtı. Bunun yansıması olarak, satın alınan ürünlerin tesliminde gecikmeler yaşandı. Tedarikçilerin teslimat sürelerindeki uzama, anketin başladığı Haziran 2005’ten beri en belirgin düzeyde gerçekleşti.