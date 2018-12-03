İSO Türkiye İmalat PMI, kasımda 44,7'ye yükseldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda 44,7 düzeyinde gerçekleşti.

İSO tarafından Türkiye ve İstanbul İmalat PMI anketlerinin Kasım 2018 sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, ekimde 44,3 olarak ölçülen PMI, kasım ayında 44,7 düzeyinde gerçekleşti. Böylece endeks, üst üste 2 ay artış kaydetmiş oldu.

Endeks; faaliyet koşullarındaki bozulmanın devam ettiğini ancak yavaşlamanın son 3 ayın en düşük hızında gerçekleştiğini gösterdi. Türk lirasındaki kademeli toparlanma hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatları enflasyonunun kasım ayında belirgin bir şekilde gerilemesini sağladı.

Girdi fiyatlarındaki artış, Eylül 2017'den beri gözlenen en düşük hızda gerçekleşirken, nihai ürün fiyatları oldukça ılımlı bir artış gösterdi. Üretim, yeni siparişler ve istihdam kasım ayında yavaşlama kaydetti ancak bu eğilim önceki döneme göre hız kesti. Zorlu piyasa koşullarının devam etmesi, 3 alt kalemde de yavaşlamanın belirgin şekilde devam etmesine yol açtı.