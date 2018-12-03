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İSO Türkiye İmalat PMI, kasımda 44,7'ye yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 10:40 | Son Güncelleme

IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker: - "Türk lirasında gözlenen iyileşmenin yansıması olarak belirgin bir şekilde gerileyen enflasyon, Türk imalatçıları üzerindeki baskıyı kısmen azalttı. Mevcut yavaşlamanın en kötüsü geride kalmış olabilir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda 44,7 düzeyinde gerçekleşti.

İSO tarafından Türkiye ve İstanbul İmalat PMI anketlerinin Kasım 2018 sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, ekimde 44,3 olarak ölçülen PMI, kasım ayında 44,7 düzeyinde gerçekleşti. Böylece endeks, üst üste 2 ay artış kaydetmiş oldu.

Endeks; faaliyet koşullarındaki bozulmanın devam ettiğini ancak yavaşlamanın son 3 ayın en düşük hızında gerçekleştiğini gösterdi. Türk lirasındaki kademeli toparlanma hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatları enflasyonunun kasım ayında belirgin bir şekilde gerilemesini sağladı.

Girdi fiyatlarındaki artış, Eylül 2017'den beri gözlenen en düşük hızda gerçekleşirken, nihai ürün fiyatları oldukça ılımlı bir artış gösterdi. Üretim, yeni siparişler ve istihdam kasım ayında yavaşlama kaydetti ancak bu eğilim önceki döneme göre hız kesti. Zorlu piyasa koşullarının devam etmesi, 3 alt kalemde de yavaşlamanın belirgin şekilde devam etmesine yol açtı.

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- İstanbul İmalat PMI kasımda 44,1 oldu

İSO İstanbul İmalat PMI da ekimde bulunduğu 43,6 seviyesinden kasımda 44,1'e yükseldi.

PMI, İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarında üst üste dördüncü ay yavaşlamaya işaret etti. Ancak yavaşlama üst üste ikinci ay olacak şekilde hız kesmeye devam ederek ağustos ayından beri gözlenen en sınırlı düzeyde kaydedildi. Manşet verideki eğilime paralel olarak hem üretim hem de yeni siparişler kasım ayında daha hafif şekilde yavaşladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, "Türk lirasında gözlenen iyileşmenin yansıması olarak belirgin bir şekilde gerileyen enflasyon, Türk imalatçıları üzerindeki baskıyı kısmen azalttı. Mevcut yavaşlamanın en kötüsü geride kalmış olabilir. Ancak zorlu faaliyet koşulları devam ediyor ve büyümeye geri dönüş sinyali için biraz daha yol alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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İSO Türkiye İmalat PMI kasım PMI

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