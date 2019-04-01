İSO Türkiye İmalat PMI Mart'ta 47.2’ye yükseldi (2)

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İstanbul, 1 Nisan (DHA) - Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Mart'ta 47.2’ye yükselerek Temmuz 2018’den beri en yüksek düzeye çıktı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirme yapan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları söyledi:

"Hem üretim hem de istihdamdaki yavaşlamanın 2018 ortalarından bu yana gözlenen en düşük hızda gerçekleşmesi, Türk imalat sektörü açısından tünelin sonunda ışık olduğunu gösteriyor. Talebin zayıf seyri nedeniyle yeni sipariş almak en önemli zorluklardan biri olmaya devam ederken, sektörün genel olarak istikrar kazanmaya doğru yaklaştığı görülüyor."

İSO'dan yapılan açıklamada, üretimde son sekiz ayın en ılımlı yavaşlaması gözlendiğine işaret edildi ve "İstihdamdaki düşüşün oldukça sınırlı gerçekleşmesi de iyileşmeye yönelik sinyallerin olduğunu gösterdi" denilerek şu bilgilere yer verildi:

"Bazı anket katılımcılarının talepte iyileşme görmesine bağlı olarak üretimdeki yavaşlama son 8 ayın en düşük hızında gerçekleşti. Ancak zorlu piyasa koşulları devam etti ve yeni siparişlerin yavaşlamasına yol açtı. Yeni ihracat siparişlerinde de yavaşlama görülürken firmalar özellikle Avrupa pazarında zayıflık yaşandığını belirtti.

"Üretime benzer şekilde istihdam düzeyi son sekiz ayın en düşük hızında azaldı. Birikmiş işlerde Şubat 2018’den beri en ılımlı azalma gerçekleşirken bu durum sektörde kapasite baskısının yeniden başladığı yönünde sinyaller verdi.

"Girdi maliyetleri enflasyonu ilk çeyreğin sonunda artış kaydetti. Anket katılımcıları bu durumun büyük ölçüde Türk lirasında son yaşanan zayıflamadan kaynaklandığını belirtti. Ancak Mart ayındaki artış 2018 yılı ortalamasının belirgin bir şekilde altında kaydedildi.

"Nihai ürün fiyatları ise üst üste ikinci ay arttı ve artış Şubat ayına göre ivme kazandı. Ancak girdi maliyetlerinde olduğu gibi nihai ürün fiyatlarında da enflasyon görece ılımlı seyrini korudu." (Grafik)

