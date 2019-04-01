İSO Türkiye İmalat PMI martta 47,2'ye yükseldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta son 8 ayın en yüksek seviyesi olan 47,2'ye yükseldi.

İSO tarafından Türkiye ve İstanbul İmalat PMI anketlerinin Mart 2019 sonuçları açıklandı.

Buna göre, eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçları, İSO Türkiye İmalat PMI'nın martta 47,2 ile Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Endeks, şubat ayında 46,4 düzeyinde gerçekleşmişti.

Faaliyet koşulları son bir yıl boyunca aylık bazda yavaşlamasına rağmen, yavaşlama hızı söz konusu dönemin ortalamasına göre ılımlı kaldı.

Bazı anket katılımcılarının talepte iyileşme görmesine bağlı olarak üretimdeki yavaşlama son 8 ayın en düşük hızında gerçekleşti. Öte yandan zorlu piyasa koşulları devam etti ve yeni siparişlerin yavaşlamasına yol açtı. Yeni ihracat siparişlerinde de yavaşlama görülürken firmalar özellikle Avrupa pazarında zayıflık yaşandığını belirtti.