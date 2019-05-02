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İSO Türkiye İmalat PMI Nisan’da 46.3’e geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 11:06 | Son Güncelleme

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Nisan’da 46.3’e geriledi.

İstanbul, 2 Mayıs (DHA) - Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Nisan’da 46.3’e geriledi.
IHS Markit'in, İstanbul Sanayi Odası için hazırladığı İstanbul İmalat PMI da Mart ayında 46.8 olarak ölçülmüştü.
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirme yapan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları söyledi:
"Yeni sipariş alma konusunda karşılaşılan zorluklar, Nisan ayında İstanbul imalat sektörü üretiminin büyüme bölgesine daha fazla yaklaşmasına engel oldu. Bununla birlikte, üretimdeki yavaşlama görece ılımlı seyrini sürdürdü. Son dönemde artış gösteren enflasyonist baskılar Nisan’da ivme kazandı. Bu eğilimin önümüzdeki aylarda devam etmesi halinde firmalar yeni sipariş alımlarında zorluk yaşamaya devam edebilir.”
İSO'dan yapılan açıklamada, "Faaliyet koşullarında görülen yavaşlamanın büyük ölçüde yeni siparişlerdeki ivme kaybından kaynaklandığı gözlendi. Firmalar dokuz aydır devam eden yavaşlamanın kaynağında zorlu talep koşullarının olduğunu belirtti. Yurt dışından alınan yeni siparişler de hız kesti, ancak bu hız kaybı toplam yeni siparişlerdekine kıyasla çok daha ılımlı gerçekleşti.
“Yeni siparişlerdeki yavaşlamanın yansıması olarak, İstanbul firmalarının üretimi de ivme kaybetti. Bu ivme kaybı önceki aya paralel seyrederek dokuz aydır devam eden düşüş döneminin en ılımlı seviyesinde gerçekleşti.
“İstihdam düzeyinde süregelen kademeli düşüşe rağmen yeni siparişlerdeki yetersizlikler, firmaların birikmiş işlerini azaltmasına olanak sağladı. Liradaki zayıflığa bağlı olarak enflasyonist baskıların güçlendiğine yönelik işaretler Nisan ayında da devam etti. Hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatlarındaki artış son altı ayın en yüksek hızında gerçekleşti, ancak her ikisinde de enflasyon 2018 yılındaki rekor seviyelere kıyasla çok daha düşük oranda gerçekleşti.
“Yeni siparişlerdeki yavaşlamaya bağlı olarak İstanbul imalatçıları satın alma faaliyetlerini azalttı. Satın alımlardaki yavaşlamanın yanı sıra teslimatlarda yaşanan gecikmelerin etkisiyle girdi stokları da düştü.”

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