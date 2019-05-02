İSO Türkiye İmalat PMI nisanda 46,8 oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda 46,8 oldu.

İSO tarafından Türkiye ve İstanbul İmalat PMI anketlerinin Nisan 2019 sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, martta 47,2 olarak kaydedilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI nisanda 46,8 seviyesinde gerçekleşti ve Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarında yavaşlamanın devam ettiğini gösterdi. Yavaşlama trendi 13'üncü ayı geride bıraktı ancak söz konusu dönemin ortalamasına kıyasla ılımlı seyretti.

Yeni siparişlerdeki yetersizliğin yansıması olarak üretim düşüş kaydetti. Nisan ayında zorlu talep koşullarının devam etmesi, hem toplam yeni işlerde hem de yeni ihracat siparişlerinde yavaşlamaya yol açtı. Ancak yeni ihracat siparişlerindeki yavaşlama toplam yeni siparişlerdekine kıyasla çok daha ılımlı gerçekleşti.

Üretimdeki yavaşlama devam ederken imalatçılar istihdamı genel olarak aynı düzeyde tuttu. Bu gelişmede bazı firmaların olumlu beklentileri ve yeni ürün geliştirmeye yönelik çalışmaları etkili oldu. Anket verileri girdi maliyetlerinde geçen yılın ekim ayından beri en sert artışın yaşandığına işaret ederken, firmalar bu durumu Türk lirasının dolar karşısındaki zayıflığına bağladı.