İSO Türkiye İmalat PMI temmuzda 46,7 oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 46,7 olarak gerçekleşti.

İSO tarafından Türkiye ve İstanbul İmalat PMI anketlerinin Temmuz 2019 sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, haziran ayında 47,9 olarak ölçülen Türkiye İmalat PMI endeksi temmuzda hafif çapta gerileyerek 46,7 düzeyinde gerçekleşti ve faaliyet koşullarında ılımlı ölçüde yavaşlamaya işaret etti.

Özellikle iç pazardaki zorlu piyasa koşullarına bağlı olarak toplam yeni siparişler yavaşlamaya devam etti. Bu yavaşlama, bir önceki ay genişleyen ve temmuzda da istikrarlı seyrini sürdüren yeni ihracat siparişlerine rağmen gerçekleşti. İhracattaki görece olumlu tablo, bazı imalatçıları temmuzda üretimlerini artırma konusunda cesaretlendirdi.

Bunun sonucu olarak, üretimdeki yavaşlama marttan beri gözlenen en düşük oranda gerçekleşti. Üretim gereksinimleri azalmaya devam etti. Bu durum, istihdam ve satın alma faaliyetlerinin gerilemesine neden oldu. Girdi alımlarındaki yavaşlama ve tedarikçi stoklarının yeterli düzeyde olması, teslimat sürelerinde son 27 aydır ilk kez gözlenen iyileşmeye katkı sağladı.