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İSO Türkiye İmalat PMI temmuzda 46,7 oldu

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2019 10:37 | Son Güncelleme

İSO İstanbul İmalat PMI ise temmuzda 49,6 ile son bir yılın en yüksek düzeyine ulaştı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 46,7 olarak gerçekleşti.

İSO tarafından Türkiye ve İstanbul İmalat PMI anketlerinin Temmuz 2019 sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, haziran ayında 47,9 olarak ölçülen Türkiye İmalat PMI endeksi temmuzda hafif çapta gerileyerek 46,7 düzeyinde gerçekleşti ve faaliyet koşullarında ılımlı ölçüde yavaşlamaya işaret etti.

Özellikle iç pazardaki zorlu piyasa koşullarına bağlı olarak toplam yeni siparişler yavaşlamaya devam etti. Bu yavaşlama, bir önceki ay genişleyen ve temmuzda da istikrarlı seyrini sürdüren yeni ihracat siparişlerine rağmen gerçekleşti. İhracattaki görece olumlu tablo, bazı imalatçıları temmuzda üretimlerini artırma konusunda cesaretlendirdi.

Bunun sonucu olarak, üretimdeki yavaşlama marttan beri gözlenen en düşük oranda gerçekleşti. Üretim gereksinimleri azalmaya devam etti. Bu durum, istihdam ve satın alma faaliyetlerinin gerilemesine neden oldu. Girdi alımlarındaki yavaşlama ve tedarikçi stoklarının yeterli düzeyde olması, teslimat sürelerinde son 27 aydır ilk kez gözlenen iyileşmeye katkı sağladı.

Enflasyonist baskılar temmuzda azalma işaretleri gösterdi. Girdi maliyetleri artmaya devam etse de girdi enflasyonu üst üste ikinci ay gerileyerek seri ortalamasının altında gerçekleşti. Benzer şekilde, nihai ürün fiyatlarındaki artış son 5 ayın en düşük oranında gerçekleşti ve geçen yıl bu zamanlardaki düzeylerin belirgin bir şekilde altında kaldı.

- İstanbul İmalat PMI temmuzda 49,6'ya yükseldi

Haziranda 46,5 olarak ölçülen İSO İstanbul İmalat PMI, temmuzda 49,6 olarak gerçekleşti. Böylelikle İstanbul imalat sektöründeki faaliyet koşullarının dengelenmeye yakın olduğuna işaret etti. Ayrıca endeks, Temmuz 2018'den beri gözlenen en yüksek düzeyine ulaştı.

Anekdot temelli bilgiler, yeni ihracat siparişlerindeki artışın üretimin büyüme bölgesine geçmesini sağlayan temel faktör olduğuna işaret etti. Yeni ihracat siparişleri bir önceki aydaki dengelenmenin ardından ılımlı düzeyde artış gösterdi. Yeni siparişlerdeki yavaşlama da son bir yılın en düşük oranında gerçekleşti.

İmalatçılar, temmuzda üretim gereksinimlerindeki yükselişe iş gücü sayılarını artırarak cevap verdi. İş yaratma oranı güçlü ve Mart 2018’dan beri gözlenen en yüksek düzeyde gerçekleşti. Enflasyonist baskılar temmuzda azaldı. Girdi maliyetleri artmaya devam etse de son artış şubattan bu yana gözlenen en düşük oranda gerçekleşti. Nihai ürün fiyatları enflasyonu üst üste ikinci ay geriledi. Satın alma faaliyetleri, girdi stokları ve nihai ürün stoklarındaki yavaşlama oranı önceki aya göre azaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, "Son PMI anketinde Türk imalatçılarından karışık sinyaller geldi. Bir taraftan, toplam yeni siparişlerin yavaşlamasıyla talep koşulları temmuz ayında zorlu kalmaya devam etti. Diğer taraftan, ihracatın istikrar kazanması üretimdeki yavaşlamanın daha ılımlı gerçekleşmesini sağladı. Son aylarda enflasyonist baskılarda düşüş eğilimine işaret eden PMI verileri de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temmuz ayındaki faiz indirimine zemin hazırladı." ifadelerini kullandı.

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İSO PMI

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