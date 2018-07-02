İSO Türkiye PMI haziranda 46,8 oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 46,8 oldu.

İSO Türkiye ve İstanbul İmalat PMI anketlerinin Haziran 2018 raporları açıklandı.

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, mayıs ayında 46,4 olarak ölçülen Türkiye İmalat PMI endeksi haziran ayında 46,8 düzeyinde gerçekleşerek Türk imalat sektöründe zorlu faaliyet koşullarına işaret etti.

Anket katılımcıları bu durumun büyük ölçüde talep tarafındaki gelişmelerden ve piyasa koşullarından kaynaklandığını belirtti. Hem iç hem de dış kaynaklardan alınan yeni siparişlerdeki yavaşlama haziran ayı sonuçlarında etkili oldu. İmalat sektöründe üretim de ikinci çeyreğin son ayında ivme kaybetti.

Gerek yeni siparişlerdeki yavaşlama gerekse üretimdeki hız kaybı önceki aya kıyasla daha ılımlı gerçekleşti. Anket katılımcıları; yeni siparişlerdeki yavaşlamanın talep kaynaklı gelişmelerden, üretimdeki yavaşlamanın piyasa koşullarından kaynaklandığını ifade etti.