İSO Türkiye PMI mayısta 46,4 oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta 46,4 oldu.
İSO Türkiye ve İstanbul İmalat PMI anketlerinin mayıs 2018 raporları açıklandı.
Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, nisan ayında 48,9 olarak ölçülen PMI endeksi mayıs ayında 46,4’e gerileyerek ikinci çeyrek ortalarında Türk imalat sektöründe zorlu faaliyet koşullarına işaret etti. Anket katılımcıları bu durumun büyük ölçüde talepteki durgunlaşma ve piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklandığını belirtti.
Türk imalatçıları tarafından alınan toplam yeni siparişler mayısta önceki aya göre yavaşlama sergiledi. Anket katılımcıları bu durumu talep yönlü gelişmelere bağladı. Bunun yansıması olarak, firmalar satın alma faaliyetlerinde ve istihdamda da hız kesti.
Türk imalat sektöründeki üretim nisan ayına göre yavaşlama kaydetti. Anekdot temelli bilgiler, bu gelişmenin büyük ölçüde piyasa koşullarından kaynaklandığını gösterdi. İhracattaki ivme kaybı da bu gelişmede etkili oldu.
İSO Türkiye İmalat PMI anket verilerine ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Ekonomisti Gabriella Dickens, “PMI, imalat sektörünün faaliyet koşullarının daha da zorlaştığına işaret etti. Bu gelişme özellikle üretim ve yeni siparişlerdeki hız kaybından kaynaklandı. Bu eğilimin yansıması olarak, firmalar istihdam faaliyetlerini de yavaşlattılar. Ayrıca maliyet baskılarındaki artış nihai ürün fiyatlarının yükselmesine neden oldu.” ifadelerini kullandı.
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- İstanbul İmalat PMI mayıs ayında 47,4 oldu
Bu yılın nisan ayında 49,2 olarak ölçülen İSO İstanbul İmalat PMI da mayısta 47,4 olarak gerçekleşti. PMI, İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarının zorlaştığına işaret etti. Anket katılımcıları bu durumun büyük ölçüde talep ve piyasa koşullarından kaynaklandığını belirtti.
Son anket verileri toplam yeni siparişlerin hız kaybettiğine işaret ederken, bu durum ihracat siparişleri için de geçerli oldu. İmalatçılar talep koşullarındaki gelişmelere uyum sağlamak amacıyla üretimlerini de yavaşlattı.
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