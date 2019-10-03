İSO Yönetim Kurulu’nda yeni görev dağılımı yapıldı

İstanbul, 3 Ekim (DHA) - İstanbul Sanayi Odası (İso) Yönetim Kurulu’nda yeni görev dağılımı gerçekleştirildi.
Adnan Dalgakıran’ın İSO Yönetim Kurulu’ndaki görevinden geçen hafta istifa etmesinin ardından İSO Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yeni görev dağılımına göre, Yönetim Kurulu Birinci Başkan Yardımcılığı görevini İrfan Özhamaratlı, İkinci Başkan Yardımcılığı görevini Sadık Ayhan Saruhan üstlendi.
İSO Yönetim Kurulu’nun son toplantısında belirlenen görev dağılımına göre, Sayman Üyelik görevine Bekir Yelken getirilirken, İSO’nun yeni Yönetim Kurulu Üyesi de Yönetim Kurulu Yedek listesindeki ilk isim olan Yüksel Özyurt oldu.
Yeni görev Dağılımının ardından İSO Yönetim Kurulu şöyle oluştu:
Erdal Bahçıvan - Yönetim Kurulu Başkanı
İrfan Özhamaratlı - Yönetim Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı
Sadık Ayhan Saruhan - Yönetim Kurulu İkinci Başkan Yardımcısı
Bekir Yelken - Yönetimi Kurulu Sayman Üyesi
Sultan Tepe - Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal Akar - Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail Cenk Çimen - Yönetim Kurulu Üyesi
Vehbi Canpolat - Yönetim Kurulu Üyesi
Cemal Keleş - Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Tacir - Yönetim Kurulu Üyesi
Yüksel Özyurt - Yönetim Kurulu Üyesi
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