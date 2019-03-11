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İSO/Bahçıvan: Büyümedeki yavaşlamanın uzun sürmemesi önemli

FİNANS HABERLERİ  | 11.03.2019 12:39 | Son Güncelleme

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, verilerin son çeyrek büyümesinde olumsuz bir tabloyu önceden gösterdiğine dikkat çekerek, "Ekonomik büyümedeki yavaşlamanın uzun sürmemesi hepimiz açısından önem taşımaktadır" dedi.

İSO/Bahçıvan: Büyümedeki yavaşlamanın uzun sürmemesi önemli

İstanbul, 11 Mart (DHA) - İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, verilerin son çeyrek büyümesinde olumsuz bir tabloyu önceden gösterdiğine dikkat çekerek, "Ekonomik büyümedeki yavaşlamanın uzun sürmemesi hepimiz açısından önem taşımaktadır" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye'de, üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH), 2018 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 3.0 küçüldü ve yılın tamamında bir önceki yıla göre yüzde 2.6 büyüdü.
Bahçıvan, Türkiye ekonomisinin 2018 yılı büyüme rakamlarına ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu:
"Gerek geçen yılın ikinci yarısından itibaren İstanbul Sanayi Odası PMI göstergeleri gerekse sanayi büyüme oranları 2018’in son çeyrek büyümesinde olumsuz bir tablo ile karşılaşacağımızı bize gösteriyordu. Bugün bunların gerçekleştiğini görüyoruz.
"Şimdi artık geriye doğru değil, önümüze bakma zamanı. Açıklanan bu veriler ve içinde bulunduğumuz süreç, negatif büyümeden en çok etkilenen imalat sanayimize yönelik başta finansman olmak üzere rahatlatıcı tedbirlerin nitelikli, sürekli ve kalıcı boyutta olması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.
"Bu noktadan sonra ekonomik büyümedeki yavaşlamanın uzun sürmemesi hepimiz açısından önem taşımaktadır. Şunu unutmamalıyız ki Türkiye ekonomisi zorlukları aşma gücüne, direncine ve mücadele azmine sahiptir.
"Geçmişten alacağımız derslerle, 31 Mart seçimlerinden sonra uzun sürecek seçimsiz bir dönemin vereceği fırsatı iyi değerlendirerek ekonomi odaklı bir gündemle 2019 yılının yılın ikinci yarısında tekrar pozitif bir büyüme dönemine gireceğimize olan inancımı ifade etmek istiyorum.
"Son dönemlerde söylediğimiz gibi finansal piyasalarda sağlanan dengelenmenin ardından şimdi sıra reel sektörde dengelenmeyi sağlamaya gelmiştir. Bu konuda son zamanlarda atılan çok önemli adımlar da var.
"Son istihdam teşvikleri ve hükümetten gelen yeni yapısal reform haberleri ile birlikte yeniden sanayi odaklı güçlü, katma değeri yüksek ürünlere dayalı, kalıcı ve sürdürülebilir bir büyüme sürecine gireceğini düşünüyorum." (Fotoğraflı)

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