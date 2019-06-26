İSO/Bahçıvan: İstanbul sanayisi için özel vizyon geliştirilmeli

İstanbul, 26 Haziran (DHA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul'un İzmit ve Tekirdağ ile birlikte endüstri iş gücünün yüzde 50’sini barındırdığına dikkat çekerek, “Tüm kurumların katkısıyla hazırlanacak ve kentsel dönüşümle birlikte ele alınacak bir planlamaya ihtiyacımız var” dedi.

İSO Meclisi’nin “İstanbul’un Sanayi Kimliği, Sanayinin Yerleşim Sorunu ve Çevre Düzeni Planı’na Bir Bakış” ana gündemi ile düzenlenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı Haziran ayı toplantısının açılış konuşmasını İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan yaptı.

Bahçıvan, 23 Avrupa ülkesinden daha büyük nüfusuyla İstanbul’un, dünyada öne çıkan ve içinde sanayinin de olacağı “akıllı şehir” kavramı ile yönetilmesi gerektiğine dikkat çekti. Sanayinin, doğal ve tarihi varlıklar gibi İstanbul’un kimliğini oluşturan diğer değerlerle bir arada yaşaması gerektiğinin altını çizen Bahçıvan şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sanayi ve üretim ile çevre arasında bir tercih yapma zorunluluğu asla söz konusu değildir ve olmamalıdır. Bu sebeple planlama ve kentsel dönüşüm bir arada ele alınmalı, bağımsız yürütülmemelidir. Parçalı değil bütüncül, kapalı değil tüm paydaşları kapsayan, tek kurum tarafından değil tüm kurumların katkısıyla hazırlanmış bir planlamaya ihtiyacımız var."

İstanbul’un, İzmit ve Tekirdağ ile birlikte endüstri iş gücünün yüzde 50’sini barındırdığını, belirten Bahçıvan, şöyle devam etti:

“Demiryolları ve limanların karayoluyla, hava taşımacılığı ile entegrasyonu, lojistik sistemlerin bir bütünlük içerisinde çalışması İstanbul’un kendi il sınırları içerisinde çözülebilecek meseleler olarak düşünülemez. Çevre düzeni planı, İstanbul’un, İstanbul sanayisinin Türkiye ekonomisinin itici gücü olduğu gerçeğini göz ardı etti. Merkezi yönetimin, İstanbul’un planlanması noktasında tasarrufları elbette önemli. Her bakanlığın kendi iştigal konusuna göre plan yapması durumunda bu planlar birbirleriyle örtüşmeyebilir. İşte bu noktada İstanbul sanayisinin bu ülkenin vazgeçilmezi olduğu gerçeğine bağlı bir İstanbul vizyonu geliştirilmelidir. Şu anda revize edilmekte olan Çevre Düzeni Planı çalışmalarını bunun için önemli bir şans olarak görmekteyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın koordinasyonunda, başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız olmak üzere tüm tarafların iradeleri ile İstanbul’umuzun sanayi ile şahlanmasını sağlayacak bir planı hayata geçirmeliyiz.” (Fotoğraflı)

