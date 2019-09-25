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İSO/Bahçıvan: Kayıt dışı insan çalıştırmak en büyük medeniyet ayıbı

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2019 16:22 | Son Güncelleme

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, devlet gelirlerinin azalmasına, bütçe açığının artmasına neden olan, emek yoğun başta olmak üzere tüm sektörlere zarar veren kayıt dışı istihdama dikkat çekerek “Türkiye’de kayıt dışı istihdam oranı yüzde 35.

İSO/Bahçıvan: Kayıt dışı insan çalıştırmak en büyük medeniyet ayıbı

İstanbul, 25 Eylül (DHA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, devlet gelirlerinin azalmasına, bütçe açığının artmasına neden olan, emek yoğun başta olmak üzere tüm sektörlere zarar veren kayıt dışı istihdama dikkat çekerek “Türkiye’de kayıt dışı istihdam oranı yüzde 35. Yani her üç kişiden biri kayıt dışı. Bu çağda kayıt dışı insan çalıştırmak en büyük medeniyet ayıbı. Haksız rekabete yol açan kayıt dışıyla mücadelede kalıcı ve yapısal çözümlere ihtiyaç var” çağrısı yaptı.
İSO Meclisi’nin aylık olağan toplantısı 25 Eylül Çarşamba günü “Üretimin Gücünü ve Değerini Bilen Bir İstanbul Vizyonu Eşliğinde Sanayimizin Geleceğine, Sorunlarına ve İş birliği Olanaklarına Bakış” ana gündemi ile yapıldı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuk olarak katıldı.
Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Bahçıvan, İstanbul sanayisinin geleceğinin bir devlet politikası çerçevesinde ele alınması gerektiğine dikkat çekti. İstanbul’un Avrupa, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı içine alan bir dairede üretim ve ticaret açısından Türkiye’nin en temel giriş ve çıkış kapısına sahip olduğunu vurgulayan Bahçıvan, şu değerlendirmeyi yaptı:
“İstanbul ölçeğindeki bir ekonomide sanayiye hak ettiği önem ve yerin verilmemesi, şehrimiz ve ülkemizin geleceği adına olumlu sonuçlar doğurmayacak. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’yle ortaya konulan hedeflere ulaşmak istiyorsak, İstanbul sanayisinin güçlendirilmesi en temel planlama yaklaşımı olmalıdır. Böyle bir vizyonla bakarsak, ülkemizin dünyadaki ilk 10 ekonomi arasına girme hedefine emin adımlarla yol alırız. Bunları ifade ederken, İstanbul’da sanayi hiç değişmesin; hep aynı yapıda kalsın gibi bir anlayışa da asla sahip değiliz.”
Kayıt dışı istihdam oranı yüzde 35 düzeyinde
Bahçıvan konuşmasında kamu yararının korunması noktasında çok önemli bir sorun olarak görülen kayıt dışı istihdama değinerek, devlet gelirlerinin azalmasına ve bütçe açığının artmasına neden olan kayıt dışı istihdamın çok önemli bir haksız rekabet sebebi olduğuna ve emek yoğun başta olmak üzere tüm sektörlere ciddi zarar verdiğine işaret etti. Bahçıvan şunları söyledi:
Bu çağda kayıt dışı insan çalıştırmak en büyük medeniyet ayıbıdır. 1990 yılında yüzde 55’ler seviyesindeki kayıt dışı istihdam oranı, geçen süre içinde ciddi oranda azaltılmış olsa bile Haziran ayı itibariyle hala yüzde 35 düzeylerinde. Her üç kişiden birinin kayıt dışı olduğu anlamına gelen bu oran, aslında problemin büyüklüğünü de ortaya koyuyor. Kayıt dışıyla mücadelede önemli adımlar atılmış olsa da kalıcı ve yapısal çözümlere ihtiyacımız bulunuyor. İstanbul ölçeğinde ise, kayıt dışı oranı yüzde 21 ile ülke ortalamasının altında olsa da ülke ekonomisinin yüzde 40’ını sırtlayan İstanbul’da da bu oranın en kısa sürede aşağı çekilmesi önem arz ediyor.”
2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi umut verici
Son yıllarda sadece Türkiye’de değil dünyada yüksek katma değerli sanayi üretimini merkeze alan bir ekonomi anlayışının giderek yükseldiğini belirten Bahçıvan, değerlendirmesine şöyle devam etti:
“İSO olarak Türkiye’de de yeniden üretim ekonomisine dönülmesi konusundaki çabalara öncülük ederken bunun somut meyvelerini bir süredir alıyoruz. Son dönemde Meclis’e sevk edilen KDV reformu, KGF desteklerinin başlaması ve devam etmesi, yatırım, personel, AR-GE ve ihracat teşviklerinin yeni bir anlayışla genişletilmesi gibi birçok konu, bizim dile getirmemizin ardından hayata geçirildi. Bu konuda daha çok atılacak adımımız var. Paydaş odaklı bir yaklaşımla hazırlanan ‘2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’, kalkınmada sanayi ve teknolojiyi destekleyerek yenilikçi ve daha gelişmiş bir sanayi için bizlere güç ve umut veriyor. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu amaçla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarca sağlanan destek ve teşvikler orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlere yoğunlaştırılacak. Ve aynı zamanda tüm destekler her zaman savunduğumuz tek pencere mekanizması ile sunulacak.” (Fotoğraflı)

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