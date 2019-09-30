FİNANS

İSO/Bahçıvan: Sürdürülebilir büyüme hedefine dönülmesi olumlu

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 19:36 | Son Güncelleme

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yeniden "nitelikli ve sürdürülebilir bir büyüme hedefine" dönülmesini olumlu bulduklarını açıkladı.

İSO/Bahçıvan: Sürdürülebilir büyüme hedefine dönülmesi olumlu

İstanbul, 30 Eylül (DHA) - İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yeniden "nitelikli ve sürdürülebilir bir büyüme hedefine" dönülmesini olumlu bulduklarını açıkladı.
Bahçıvan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı “2020-2022 Yeni Ekonomi Programı”na ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Üç yıllık Yeni Ekonomi Programı’nın en önemli tarafı, sanayiciler olarak her zaman savuna geldiğimiz finansal istikrarın temelini oluşturan enflasyonla mücadele ve orta vadede tek haneli rakamın hedeflenmesidir.
"Bu alanda yakalanacak olan başarının getireceği finansal istikrar dönemi ile birlikte, yeniden nitelikli ve sürdürülebilir bir büyüme hedefine dönülmesini olumlu buluyoruz.
"Biz sanayiciler açısından en önemli ve olumlu bulduğumuz bir diğer hedef ise cari açığın azaltılmasına yönelik nitelikli yatırımlara destek verileceğinin bir kez daha ve kararlılıkla açıklanmış olmasıdır.
"Bu nitelikli yatırımlarla hedeflenen büyüme rakamlarının işsizlik ile mücadelede de orta vadede başarıyı getireceği aşikârdır.
"Bütün bunların hepsinden önemli olan bu hedeflerin arkasında güçlü ve sürdürülebilir iradenin varlığını göstermesidir.
"Bu yapıldığı takdirde, reel sektör olarak bizlerin de desteğiyle nitelikli bir büyüme eşliğinde ekonomimizin kalıcı ve sürdürülebilir bir dengeye kavuşacağına inanıyoruz." (Fotoğraflı)

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