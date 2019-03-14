İspanya'da emlak sektörünün yeni sorunu kira artışı

MADRİD (AA) - İspanya'da, başta Barselona ve Madrid olmak üzere büyük şehirlerde hızla artan kira fiyatları, emlak sektörünün yeni sorunu olarak öne çıkıyor.

İspanya'nın 2008 ile 2014 yılları arasında yaşadığı ekonomik krizin önemli nedenlerinden biri olan inşaat sektörünün kontrolsüz büyümesi ve artan konut fiyatları, bu kez yüksek kira fiyatlarında kendini göstermeye başladı.

Bazı emlak şirketlerinin yayımladıkları araştırma sonuçlarına göre, 2018 itibarıyla konut kiraları Barselona ve Madrid gibi büyük şehirlerde son 4 yıla oranla ortalama yüzde 40 arttı. En fazla kira artışı yüzde 49 ile Barselona'da gerçekleşti.

- Kiralar, Madrid ve Barselona'da bin 220 ile bin 300 avroya çıkabiliyor

İspanya genelinde şehir merkezlerinde 80-90 metrekarelik bir evin aylık kirası ortalama 710 avro olurken, Madrid ve Barselona'da bu rakam bin 220 ila bin 300 avroya kadar çıkabiliyor.

Hızlı kira artışında Madrid ve Barselona'yı, Balear Adaları (Mayorka, Minorka ve İbiza'nın da olduğu bölge) takip ediyor.