FİNANS

İspanyolların Türkiye'ye yatırımı 10 milyar avroya ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 13:05 | Son Güncelleme

Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Esther Gonzalez: - "Son 8 yılda İspanya'dan Türkiye'ye yapılan yatırım 10 milyar avroyu buldu, mevcut durumda 600'ü aşkın İspanyol şirketi de Türkiye'de faaliyet gösteriyor"

MADRİD (AA) - Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Esther Gonzalez, Türkiye'ye ve Türk ekonomisine güvendiklerini belirtirken son 8 yıllık süreçte İspanya'dan Türkiye'ye yapılan yatırımların 10 milyar avroyu bulduğunu kaydetti.

Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve üyeleri, görevine yeni başlayan Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ile tanışma amaçlı buluşmada bir araya geldi.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği rezidansında gerçekleşen buluşmada konuşma yapan Büyükelçi Erginay, son yıllarda büyüyen bir ivme kazanan ikili ekonomik ilişkileri daha da ileriye taşımak için çalışacaklarını vurguladı.

Erginay, İspanyol iş adamlarına yardımcı olabilmek için kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti.

Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Esther Gonzalez ise Türkiye'de yaşanan ekonomik çalkantıların geçeceğine inandıklarını, Türkiye'ye ve Türk ekonomisine güvendiklerini söyledi.

2011 yılında kurulan Oda'nın kısa zamanda 110 üyeye ulaştığını aktaran Gonzalez, son 8 yılda İspanya'dan Türkiye'ye yapılan yatırımın 10 milyar avroyu bulduğunu, mevcut durumda 600'ü aşkın İspanyol şirketinin de Türkiye'de faaliyet gösterdiğini belirtti.

Öte yandan, Türk Hava Yolları (THY) Madrid Direktörü Numan Çizmecioğlu da İstanbul-Madrid uçuşlarının tekrardan günde 3 sefere çıkacağı müjdesini İspanyol iş adamlarına verdi. Çizmecioğlu, Madrid'den yerel saatle 14.35'te kalkacak 3. seferin ilk uçuşunun, havacılıkta yaz sezonunun başlangıcı sayılan 31 Mart'ta olacağını duyurdu.

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