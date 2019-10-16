Isparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecek

Isparta'da, gül çiçeği alımında uygulanacak fiyat, kilogram başına 7 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, genel müdürlük binasında düzenlediği basın toplantısında, kentte 1870'li yıllardan bugüne gül çiçeği üretildiğini ifade etti.

Sektörün durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, gül yağı fiyatlarındaki artışa paralel olarak gül çiçeği fiyatlarının da artış gösterdiğine dikkati çekti.

Gül çiçeği dikim alanlarına değinen Çelik, "Gül dikim alanlarının dengeli, kontrollü ve ihtiyaca göre yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Gelecekte üreticilerimizin zarar görmemesi için planlı bir şekilde dikim alanlarının genişletilmesinden yana tavır koyduk." diye konuştu.

Bulgaristan'da da önemli miktarda gül üretiminde artış olduğuna dikkati çeken Çelik, şöyle konuştu:

"Sektör genelinde geçmiş yıllardan kalan stoklar ve yeni üretilen ürünler talebin çok üzerinde olduğundan fiyatlarda düşüşe yol açmıştır. Bulgaristan'daki büyük oranda fiyat düşüşleri doğal olarak Türk gül yağı fiyatlarını da etkilemiştir. Bu fiyat düşüşleri tabiatı itibarıyla gül çiçeği fiyatlarının da düşmesine yol açmıştır. Aksi takdirde uluslararası gül yağı piyasalarında rekabet edebilme kabiliyeti ve şansını kaybetmek en büyük sorun ve problem olarak karşımıza çıkacaktır."