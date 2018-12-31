FİNANS

Isparta'dan 10 ülkeye meyve cipsi ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 31.12.2018 12:28 | Son Güncelleme

Isparta'da bir firma tarafından üretilen "katkısız meyve cipsleri" 10 ülkeye satılıyor - Firma sahibi Mehmet Volkan Poyraz: - "Ürettiğimiz cipslerde katkı maddesi bulunmuyor. İnsanlara, özellikle çocuklara bu cipsi sevdirme amacını taşıdık. Güvenle tüketebilirler. Devlete sunmuş olduğumuz projeyle daha da hızlandık" - "10 ülkeye meyve cipsleri gönderiyoruz. Bunlar arasında Almanya, İngiltere, Kuveyt, İsrail var. Bunun dışında Amerika ve Çin'le de görüşmelerimiz devam ediyor. Oradaki büyük market zincirleriyle bağlantı halindeyiz"

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Isparta'da bir firma tarafından üretilen katkısız meyve cipsleri 10 ülkeye ihraç ediliyor.

KOSGEB desteğiyle üretime başlayan firma, elma, portakal, mandalina, kavun, muz, çilek, kivi, greyfurt, nar ve şeftaliyi makinelerde ince dilimler haline getirip, ürüne özel sıcaklıklarda kurutarak meyve cipsi üretti.

Yurt içinden ve yurt dışından talep gören meyve cipslerin, ihracat ağını geliştirmek için firma yetkilileri çalışmalara devam ediyor. Firma sahibi Mehmet Volkan Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Isparta'da iklim şartlarından dolayı birçok meyve ve sebzenin üretildiğini söyledi. Alternatif ürün geliştirmek için böyle bir çalışmaya başladıklarını ifade eden Poyraz, ürünleri toptan ve perakende olarak satışa sunduklarını kaydetti.

- "Katkı maddesi bulunmuyor"

Meyve cipslerinde katkı maddesinin bulunmadığını belirten Poyraz, şöyle devam etti:

"Ürettiğimiz cipslerde katkı maddesi bulunmuyor. İnsanlara, özellikle çocuklara bu cipsi sevdirme amacını taşıdık. Güvenle tüketebilirler. Devlete sunmuş olduğumuz projeyle daha da hızlandık. Yurt dışında 10 ülkeye meyve cipsleri gönderiyoruz. Bunlar arasında Almanya, İngiltere, Kuveyt, İsrail var. Bunun dışında Amerika ve Çin'le de görüşmelerimiz devam ediyor. Oradaki büyük market zincirleriyle bağlantı halindeyiz. Türkiye'de satış ağımız oldukça geniş ve hemen hemen tüm illere gönderiyoruz. Yurt dışına ihracat ağımızı genişletme amacındayız. Oralarda fuarlara katılıyoruz. İsteyenlere numune gönderiyoruz. Üretim kapasitemiz de günlük 3 ton."

Sezona göre üretim miktarının değiştiğini vurgulayan Poyraz, meyve cipsi üretimini yıl içerisine yaydıklarını ifade etti.

- "Kurutma, atalarımızdan gelen en eski saklama yöntemi"

Isparta'da üretilen ürünü ülke ve dünyada tanıtmaktan dolayı mutlu olduklarını anlatan Poyraz, "Amacımız bu ürünleri insanlara tanıtmak. Bir çocuk, 'baba bana cips al' dediğinde onları doğal ve katkı maddesi olmayan cipslere yönlendirmek." dedi.

Poyraz, Türkiye'nin kurutulmuş üzüm, incir ve kayısıda dünyada önde gelen bir ülke olduğunu, çeşitliliğin artırılması amacıyla çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kurutmanın Türk geleneğinde uzun zamandan beri var olduğuna dikkati çeken Poyraz, "İnsanlara bu ürünlerin üretilip, tüketilebileceğini alıştırmaya çalışıyoruz. Çiftçi açısından baktığımızda ise değerlendiremediği ürün varsa alıyoruz ve yeni bir satış kanalı oluşturuyoruz. Bu açıdan ekonomiye katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Üretimi yaparken ürünün lezzetinde bir değişim meydana gelmediğini dile getiren Poyraz, kışın tüketilebilen ürünlerin yazın, yazın üretilen meyvelerin de kışın tüketilme imkanının olduğunu kaydetti.

Yatırımlarına KOSGEB'in destek verdiğini kaydeden Poyraz, "Böylelikle devlet, sanayi ve üniversite iş birliğiyle bu ürünleri üretmeye başladık. Doğal olmasından dolayı çocuklarımıza alıştırmaya çalışalım. Kurutulmuş meyve kültürüne alışkın bir toplumuz. Çocukların cebine kurutulmuş üzüm koyup okula gönderdiğimiz zamanlar vardı. Çeşit sayısı açısından geliştiriyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
firma Isparta ihracat meyve cipsi

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