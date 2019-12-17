FİNANS

İsrail basınından çarpıcı Türkiye ve doğal gaz iddiası!

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2019 00:54 | Son Güncelleme

İsrailli yetkililerin, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz taşımak amacıyla bir boru hattı inşa etmek için Ankara ile "müzakereye hazır olduklarını söyledikleri" iddia edildi.

İsrail basınından çarpıcı Türkiye ve doğal gaz iddiası!

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'ın muhabiri Amichai Stein'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre İsrailli yetkililer, "Eğer Türkiye İsrail gazını Avrupa'ya taşıyacak bir boru hattı inşası konusunda ciddi ise biz müzakereye açığız." mesajı verdi.

Bununla birlikte söz konusu paylaşımda İsrail tarafının Türkiye üzerinden inşa edilmesi muhtemel bir doğal gaz boru hattını, "Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ve İtalya üzerinden inşa edilmesi planlanan boru hattına alternatif olarak görmediği" öne sürüldü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilileri konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

İsrail resmi radyosunda önceki gün yayımlanan bir haberde de Türkiye'nin, kendi toprakları üzerinden Avrupa'ya doğal gaz transferi için müzakerelere hazır olduğu yönünde Tel Aviv yönetimine mesaj ilettiği iddia edilmişti.

İsrail'in en büyük doğal gaz sahası Leviathan ve Tamar'da toplamda yaklaşık 800 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, bu kaynaklara ek olarak bölgede yaklaşık 2,2 trilyon metreküp doğalgaz rezervinin daha keşfedilmeyi beklediğini açıklamıştı. (AA)

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İsrail türkiye

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
BİZ SADECE HAMALLIĞINI YAPALIM ZATEN KAYMAĞINI PADİŞAHLAR YESİN BİZ KÖLELER ALKIŞLAYIP SÜRÜNMEYE DEVAM EDELİM
BEN NE DIYORUUUUM CAHİLLER HAAALA FARKINDA DEĞİL NE DİYOR !!!!!
onlar senin destek verdiğin partinin eserleri. yeni musul ve kerkukler olmasın diye suriye ve akdenizdeyiz. size kalsa ne işimiz var oralarda
kıvama geldik demiş ???? siyaset böyle bişey Allah reise zeval vermesin
@serhat_celik_g4 ZAVALLI AKTROL.
Ortadoğu da ne yapılırsa yapılsın bütün kavşaklar anadoluya çıkar, anadoluya hakim olan ortadoğo,bankanlar, avrupa ve asyaya hükmeder.
Aynı bizim şuan hukmettigimiz gibi
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