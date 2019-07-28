FİNANS

İsrail, Filistin'in elektrik borcunu vergilerden kesecek

FİNANS HABERLERİ  | 28.07.2019 18:30 | Son Güncelleme

İsrail Maliye Bakanlığı, Filistin hükümeti adına toplanan vergilerden 500 milyon şekelin İsrail Elektrik Şirketine aktarılmasına karar verdi

KUDÜS (AA) - İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergi gelirinin 500 milyon şekelinin (141 milyon dolar), Filistin yönetiminin elektrik borcunun ödenmesi için İsrail Elektrik Şirketine (IEC) aktarılmasına karar verildi.

İsrail'deki ekonomi gazetesi The Marker'in haberine göre, İsrail Maliye Bakanlığı, toplanan vergilerin 500 milyon şekelinin, Filistin yönetiminin elektrik borcunun ödenmesi için doğrudan IEC'ye aktarılmasına karar verdi.

İsrail güvenlik kabinesi, 17 Şubat'ta, Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve hayatını kaybedenlerin yakınları için ayırdığı yıllık 502 milyon 697 bin şekel tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı. İsrail'in söz konusu vergi ödeneğini kesme kararı almasından bu yana Filistin yönetimi ekonomik kriz yaşıyor.

Filistin yönetimi, elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını IEC'den, kalan yüzde 10'luk kısmı ise Ürdün ve Mısır'dan karşılıyor.

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IEC İsrail

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