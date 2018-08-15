İsrail'de birinci destinasyon Türkiye

Gökhan ARTAN - İstanbul (DHA) - İSRAİL'de, Türkiye en fazla uçuşun yapıldığı ülke oldu.

İsrail-Türkiye arasındaki yolcu trafiği bu yılın ilk 7 ayında yüzde 9 artarak bir milyon 142 bine çıkmasıyla 969 bin yolcu trafiğinin gerçekleştiği ABD'yi de geçti. İsrail'den en çok uçuş ise Atatürk Havalimanı'na oldu. Atatürk Havalimanı- Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı arasında 598 bin yolcu seyahat etmesi de rekor rakam oldu.

TRANSİT UÇANLAR DA DAHİL 1 MİLYON 142 YOLCU

Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan edilen bilgilere göre, İsrail ile Türkiye arasındaki uçuşlarda 2018 Ocak-Temmuz döneminde yeni bir yolcu rekoru kırıldı. Türkiye'deki havalimanlarından transit geçişler de dahil yolcu sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak bir milyon 142 bine yükseldi.

ATATÜRK HAVALİMANI BİRİNCİ SIRADA

Türkiye'ye Tel Aviv'den her gün İstanbul'un yanı sıra Antalya'da dahil 20 uçak seferi yapılıyor.

İsrail pazarında Türk havalimanları ile Türk hava yolu şirketleri hatırı sayılır yolcu sayısına ulaştı. Tel Aviv Ben Gurion ile yolcu trafikleri sıralamasında İstanbul Atatürk Havalimanı yüzde 18 artışla 598 bin 481 yolcu ile birinci, yüzde 2.34 artışla Antalya Havalimanı 249 bin 312 yolcu ile 16'ncı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise 247 bin 624 yolcu ile 17'nci oldu. Türk Hava Yolları, 598 bin 338 yolcu taşımasıyla birinci, Pegasus Havayolları ise 305 bin 250 yolcu ile 8'inci oldu.