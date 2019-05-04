İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İsrail ordusunun hava saldırısı düzenleyerek Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

Dönmez, Twitter hesabından yayımladığı mesajda "İsrail'in sivil halk ve masumları gözetmeksizin yaptığı katliamları tüm dünyaya duyurmaya çalışan Anadolu Ajansına yönelik saldırısını kınıyor, haber alma özgürlüğüne vurulan bu darbe karşısında bütün dünya kamuoyunun tepkisini en güçlü şekilde vermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

