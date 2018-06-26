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İşsiz gençler için limancılık sektöründe "kariyer" fırsatı

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 12:14 | Son Güncelleme

Türk limancılık sektörünün nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için Kocaeli'de kurulan Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi'nde eğitim alan işsiz ve meslek sahibi olmayan gençler, sektörde istihdam imkanına kavuşuyor - KSO Başkanı Zeytinoğlu: - "Yaptığımız protokolle meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerimizin bu merkezde eğitim almasını sağlayacağız. Meslek sahibi olmak isteyen işsiz gençlerimize de kapımız açıktır. Eğitim alan öğrencilere istihdam garantisi sağlayacağız"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) işbirliğiyle hayata geçirilen Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi, işsiz ve herhangi bir meslek sahibi olmayan kişiler için limancılık sektöründe kariyer fırsatı sunuyor.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, düzenlediği basın toplantısında, TÜRKLİM işbirliğiyle hazırladıkları "Liman İşletmelerinde Nitelikli İşgücü ile İş Verimliliği ve Etkinliği" projesini 2017'de başarıyla tamamladıktan sonra Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi'ni kurduklarını hatırlattı.

Merkezde liman işletmeciliğine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra, simülasyon eğitimleri verdiklerini ve eğitimleri dil kurslarıyla desteklediklerini belirten Zeytinoğlu, mevcut simülatörlerde, konteyner ve dökme ambalajlı yük paket programları olan iş makinelerinin modellendiğini söyledi.

Zeytinoğlu, Türkiye'deki liman işletmelerinin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapan Kocaeli'deki merkezin, mesleksiz gençlerin meslek edinmesine katkı vereceğini dile getirerek, "Diğer taraftan yatırım maliyeti yüksek olan liman işletmelerinin kalifiye eleman ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Bu proje ile limanların operasyonel risklerini azaltarak ve bu risklerden doğan iş kaybını da önleyebileceğiz." diye konuştu.

Merkezde 8 liman personeli ile 30 meslek yüksek okulu öğrencisinin eğitim aldığına işaret eden Zeytinoğlu, şu an ellerinde limanlardan gelen 100 adet eğitim talebi olduğunu ifade etti.

Zeytinoğlu, merkezde yılda 576 kişiye eğitim verebileceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Merkezimizi daha aktif hale getirmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Meslek Yüksek Okulları ile iş birliği yapıyoruz. Yaptığımız protokolle meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerimizin bu merkezde eğitim almasını sağlayacağız. Meslek sahibi olmak isteyen işsiz gençlerimize de kapımız açıktır. Eğitim alan öğrencilere istihdam garantisi sağlayacağız."

-"Eğitim alan geçler yurt dışına da kolaylıkla geçebilir"

TÜRKLİM Başkanı İbrahim Dölen de yılın ilk çeyreğinde Türk limancılık sektörünce elleçlenen konteyner hacminin geçen yıla göre yüzde 18 artış gösterdiğini, öncü göstergelerin bu performansın yılın ilk yarısında da devam edeceği sinyali verdiğini söyledi.

Limancılık sektöründe artan bu yöndeki iş hacmini karşılamak için merkezde eğitim almış operatör sayısının da en az yüzde 10 artması gerektiğini aktaran Dölen, bunun gençler için büyük bir imkan olduğunun belirtti.

"Kariyer Port'ta eğitim alan başarılı gençlerin iş bulması konusunda TÜRKLİM adına bizzat uğraşacağımızı gençlerle paylaşmak istiyorum." diyen Dölen, şunları kaydetti:

"Türk limancılık sektörü gittikçe globalleşiyor. Bugün Türkiye'nin en büyük limanları tamamı global sermaye yani dünya çapında liman işleten büyük firmaların elinde. Bu alanda çalışmaya başlayan arkadaşlarımız zaman içerisinde bu firmaların gerek çevremize gerekse de dünyanın değişik yerlerinde ihtiyacı bulunan alanlara kolaylıkla geçebileceklerdir. Gençlerimize burada önemli bir sorumluluk düşmekte, o da dilini geliştirmek ve bu tip zor hedeflere kendini istekli hale getirmek. Türkiye'deki mevcut limanlarımız da şu an bu anlamda yeni gençlerimize kollarını açmaya hazır."

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Anahtar Kelimeler:
limancılık TÜRKLİM

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