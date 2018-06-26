KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) işbirliğiyle hayata geçirilen Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi, işsiz ve herhangi bir meslek sahibi olmayan kişiler için limancılık sektöründe kariyer fırsatı sunuyor.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, düzenlediği basın toplantısında, TÜRKLİM işbirliğiyle hazırladıkları "Liman İşletmelerinde Nitelikli İşgücü ile İş Verimliliği ve Etkinliği" projesini 2017'de başarıyla tamamladıktan sonra Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi'ni kurduklarını hatırlattı.

Merkezde liman işletmeciliğine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra, simülasyon eğitimleri verdiklerini ve eğitimleri dil kurslarıyla desteklediklerini belirten Zeytinoğlu, mevcut simülatörlerde, konteyner ve dökme ambalajlı yük paket programları olan iş makinelerinin modellendiğini söyledi.

Zeytinoğlu, Türkiye'deki liman işletmelerinin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapan Kocaeli'deki merkezin, mesleksiz gençlerin meslek edinmesine katkı vereceğini dile getirerek, "Diğer taraftan yatırım maliyeti yüksek olan liman işletmelerinin kalifiye eleman ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Bu proje ile limanların operasyonel risklerini azaltarak ve bu risklerden doğan iş kaybını da önleyebileceğiz." diye konuştu.