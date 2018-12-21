FİNANS

İşsizler iş bulmak için "eş dost" kapısını çaldı

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 11:18 | Son Güncelleme

Türkiye'de yaklaşık 3,8 milyon işsizin 3,3 milyonu iş için eş dosttan yardım istedi - İş bulmak için 980 bin kişi özel istihdam ofislerine müracaat ederken, 951 bin kişi de umudunu gazete, dergi veya internetteki iş ilanlarına bağladı - Kendi iş yerini kurmak amacıyla mekan ve araç gereç bakan işsizlerin sayısı 89 bin kişi, bunun için kredi, lisans gibi bürokratik işlemlerin araştırmaları yapanların sayısı da 74 bin kişi oldu

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Türkiye'deki yaklaşık 3,8 milyon işsizin 3,3 milyonu ekmek kapısını eşe dosta ricada bulunarak aradı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de işsizlik oranı, eylül itibarıyla yüzde 11,4 olurken, işsiz sayısı 3 milyon 749 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

İş aradıkları kanala bakıldığında işsizlerin 3,3 milyonu ekmek kapısını eşe dosta ricada bulunarak aradı. 2,2 milyon işsiz doğrudan işverene başvururken 1,6 milyon kişi iş başvurusunun sonucunu bekliyor.

Öte yandan, 1,3 milyon kişi umutlarını Türkiye İş Kurumuna bağlarken, İŞKUR'dan başvurusuna cevap bekleyenlerin sayısı 949 bin kişi olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde 980 bin kişi iş bulmak için özel istihdam ofislerine müracaat ederken 951 bin kişi de gazete, dergi veya internetteki iş ilanlarında geleceğini aradı.

Ayrıca kamunun açtığı iş sınavlarına girerek sonucunu bekleyenlerin sayısı 268 bin kişi, sözlü ya da yazılı iş sınavına veya mülakatına girenlerin sayısı 262 bin bin kişi olarak belirlendi.

Kendi iş yerini kurmak amacıyla mekan ve araç gereç bakan işsizlerin sayısı 89 bin kişi, bunun için kredi, lisans gibi bürokratik işlemlerin araştırmaları yapanların sayısı da 74 bin kişi oldu.

- İşsizler en çok hizmet ve satış elemanı olmak için başvurdu

Ülkedeki işsizlerin 881 bini hizmet ve satış elemanı olarak iş ararken 586 binini profesyonel meslek grubu oluşturdu.

Büro ve müşteri hizmetlerinde çalışmak için 478 bin kişi müracaat ederken, 443 bin kişi sanatkarlık ve ilgili işlerde çalışmak için aramalarını sürdürdü.

İşsizlerin 325 binini tesis ve makine operatörleri ile montajcılar oluştururken, 83 bin kişi de yöneticilik pozisyonu için başvuru yaptı.

İşsizlerin 2,6 milyonu bir yıldan daha az süredir, 775 bini de bir yıl ve daha fazla süredir iş arıyor. 1-2 aydır iş arayan işsizlerin sayısı bin 463 iken, 3 yıl ve daha fazla süredir iş arayanların sayısı 92 bin kişi olarak hesaplandı.

- En çok işsiz kalanlar hizmet sektöründe

Türkiye'deki işsizlerin 1,9 milyonunun daha önce hizmet sektöründe çalışırken işsiz kaldığı belirlendi.

Daha önce sanayi sektöründe çalışarak işsiz kalanların sayısı 525 bin kişi olurken bu rakam inşaat sektörü için 343 bin, tarım sektörü için 145 bin olduğu tespit edildi.

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Eylül işsizlik TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

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