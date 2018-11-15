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İşsizlik Ağustos döneminde yüzde 11.1'e yükseldi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 10:42 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde işsizlik, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 10.6 düzeyinden, yüzde 11.1'e yükseldi.

(Ayrıntılarla güncellendi)
İstanbul, 15 Kasım (DHA) - Türkiye genelinde işsizlik, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 10.6 düzeyinden, yüzde 11.1'e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 266 bin kişi artarak 3 milyon 670 bin kişiye çıktı.
İşsizlik oranı 0.5 puanlık artış ile yüzde 11.1'e çıkarken, aynı dönemde; tarım dışı işsizlik 0.4 puanlık artış ile yüzde 13.2'ye yükseldi.
Bu dönemde genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik 0.2 puanlık artış ile yüzde 20.8'e çıkarken,15-64 yaş grubunda bu oran 0.6 puanlık artış ile yüzde 11.4 düzeyine yükseldi.
TÜİK verilerine göre, istihdam edilenlerin sayısı Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 490 bin kişi artarak 29 milyon 318 bin kişiye, istihdam oranı ise 0.3 puanlık artış ile yüzde 48.3'e çıktı.
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 256 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 745 bin kişi arttı.
İstihdam edilenlerin yüzde 19.4’ü tarım, yüzde 19.5’i sanayi, yüzde 7.1’i inşaat, yüzde 54’ü ise hizmet sektöründe yer aldı.
Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1.3 puan, inşaat sektörünün payı 0.8 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0.6 puan, hizmet sektörünün payı 1.4 puan arttı.
İşgücü 2018 yılı Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 756 bin kişi artarak 32 milyon 989 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.6 puan artarak yüzde 54.3'e yükseldi.
Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.6 puanlık artışla yüzde 74.1'e, kadınlarda da 0.6 puanlık artışla yüzde 34.9'a çıktı.
Ağustos 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.1 puan azalarak yüzde 34'e geriledi.
Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.1 puan azalarak yüzde 22.1 oldu.

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