İşsizlik Ağustos döneminde yüzde 11.1'e yükseldi

İstanbul, 15 Kasım (DHA) - Türkiye genelinde işsizlik, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 10.6 düzeyinden, yüzde 11.1'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 266 bin kişi artarak 3 milyon 670 bin kişiye çıktı.

İşsizlik oranı 0.5 puanlık artış ile yüzde 11.1'e çıkarken, aynı dönemde; tarım dışı işsizlik 0.4 puanlık artış ile yüzde 13.2'ye yükseldi.

Bu dönemde genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik 0.2 puanlık artış ile yüzde 20.8'e çıkarken,15-64 yaş grubunda bu oran 0.6 puanlık artış ile yüzde 11.4 düzeyine yükseldi.

