İşsizlik Eylül döneminde yüzde 11.4’e yükseldi

İstanbul, 17 Aralık (DHA) - Türkiye genelinde işsizlik, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 10.6 düzeyinden, yüzde 11.4’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 330 bin kişi artarak 3 milyon 749 bin kişiye yükseldi.

İşsizlik oranı 0.8 puanlık artış ile yüzde 11.4’e çıkarken, aynı dönemde tarım dışı işsizlik 0.7 puanlık artış ile yüzde 13.5'e yükseldi.

Bu dönemde genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik 1.6 puanlık artış ile yüzde 21.6'ya çıkarken,15-64 yaş grubunda bu oran 0.9 puanlık artış ile yüzde 11.7 düzeyine yükseldi.

