İşsizlik Mart döneminde yüzde 10.1, tarım dışı işsizlik yüzde 11.9

İstanbul, 18 Haziran (DHA) - Türkiye'de işsizlik oranı, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan Mart döneminde yüzde 10.1'e ve tarım dışı işsizlik yüzde 11.9'a geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre,

- Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Mart döneminde yıllık bazda 432 bin kişi azalarak 3 milyon 210 bin kişi oldu.

- İşsizlik oranı 1.6 puan azalarak 10.1 düzeyinde gerçekleşti,

- işgücüne katılım oranı erkeklerde 0.1 puanlık azalışla yüzde 71.8 kadınlarda ise 0.5 puanlık artışla yüzde 33.4 oldu.

- Tarım dışı işsizlik oranı da 1.8 puan azalarak yüzde 11.9 olarak gerçekleşti.

- 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3.7 puanlık azalış ile yüzde 17.7’ye inerken,

- 15-64 yaş grubunda oran 1.7 azalarak yüzde 10.3 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre bir milyon 10 bin kişi artarak 28 milyon 499 bin kişiye, istihdam oranı ise 1.0 puanlık artış ile yüzde 47.1'e çıktı.

Tarım sektöründe çalışan sayısı 27 bin kişi azaldı, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise bir milyon 38 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin;

- yüzde 17.7’si tarım,

- yüzde 19.7’si sanayi,

- yüzde 7.3’ünü inşaat,

- yüzde 55.3’ü de hizmetler sektöründe yer aldı.

Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında;

- tarım sektörünün payı 0.8 puan azalırken,

- sanayi sektörünün payı 0.3 puan,

- hizmet sektörünün payı 0.5 puan arttı,

- inşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.

(Tablo&Grafik)



