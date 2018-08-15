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İşsizlik Mayıs döneminde yüzde 9.7 düzeyine geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 10:17 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde işsizlik, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan Mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, 0.5 puanlık azalış ile yüzde 9.7'ye geriledi.

İstanbul, 15 Ağustos (DHA) - Türkiye genelinde işsizlik, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan Mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, 0.5 puanlık azalış ile yüzde 9.7'ye geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 136 bin kişiye geriledi.
Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0.6 puanlık azalış ile yüzde 11.6'ya, genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 2.0 puanlık azalış ile yüzde 17.8'e ve 15-64 yaş grubunda işsizlik de 0.5 puanlık azalış ile yüzde 9.9'a geriledi.
TÜİK tarafından yapılan açıklamada Mayıs döneminde tarım sektöründe çalışanların sayısının geçen yıla göre 97 bin kişi azaldığı, tarım dışı sektörlerde çalışanların sayısının ise 747 bin arttığı belirtildi ve şu bilgiler verildi;
“İstihdam edilenlerin yüzde 18.8’i tarım, yüzde 19.5’i sanayi, yüzde 7.2’si inşaat, yüzde 54.6’sı ise hizmetler sektöründe yer aldı.
“Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.8 puan, inşaat sektörünün payı 0.3 puan, sanayi sektörünün payı 0.6 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 0.6 puan arttı.
“İşgücü 2018 yılı Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 561 bin kişi artarak 32 milyon 274 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 53.3 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 72.6, kadınlarda ise 0.5 puanlık artışla yüzde 34.4 olarak gerçekleşti.”

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