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İşsizlik Nisan döneminde yüzde 9.6 ile tek haneye indi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 10:41 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde işsizlik, Mart, Nisan, Mayıs aylarını kapsayan Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, 0.9 puanlık azalış ile yüzde 9.6'ya gerileyerek tek haneye indi.

İstanbul, 16 Temmuz (DHA) - Türkiye genelinde işsizlik, Mart, Nisan, Mayıs aylarını kapsayan Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, 0.9 puanlık azalış ile yüzde 9.6'ya gerileyerek tek haneye indi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişiye geriledi.
Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1.0 puanlık azalış ile yüzde 11.4'e, genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 2.9 puanlık azalış ile yüzde 16.9'a ve 15-64 yaş grubunda işsizlik de 0.9 puanlık azalış ile yüzde 9.8'e geriledi.
TÜİK tarafından yapılan açıklamada Nisan döneminde tarım sektöründe çalışanların sayısının geçen yıla göre 15 bin kişi azaldığı, tarım dışı sektörlerde çalışanların sayısının ise 868 bin arttığı belirtildi ve şu bilgiler verildi;
“Tarım dışı işsizlik oranı 1 puanlık azalış ile yüzde 11.4 olarak tahmin edildi.
“Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 2.9 puanlık azalış ile yüzde 16.9 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 0.9 puanlık azalış ile yüzde 9.8 olarak gerçekleşti.
“İstihdama katılım geçen yılın aynı dönemine göre 0.7 puan artışla yüzde 47.9 oldu.
“ İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 852 bin kişi artarak 29 milyon 9 bin kişiye yükseldi.
“Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 15 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 868 bin kişi arttı.
“İstihdam edilenlerin yüzde 18.3’ü tarım, yüzde 19.5’i sanayi, yüzde 7.4’ü inşaat, yüzde 54.8’i ise hizmetler sektöründe yer aldı.
“Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.6 puan, inşaat sektörünün payı 0.4 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0.4 puan, hizmet sektörünün payı 0.5 puan arttı.
“İşgücüne katılma oranı yüzde 53 olarak gerçekleşti.
“İşgücü 2018 yılı Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 651 bin kişi artarak 32 milyon 95 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 53 olarak gerçekleşti. “Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.1 puanlık artışla yüzde 72.4, kadınlarda ise 0.6 puanlık artışla yüzde 34.0 olarak gerçekleşti.”

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