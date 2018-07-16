İşsizlik Nisan döneminde yüzde 9.6 ile tek haneye indi

İstanbul, 16 Temmuz (DHA) - Türkiye genelinde işsizlik, Mart, Nisan, Mayıs aylarını kapsayan Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, 0.9 puanlık azalış ile yüzde 9.6'ya gerileyerek tek haneye indi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişiye geriledi.
Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1.0 puanlık azalış ile yüzde 11.4'e, genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 2.9 puanlık azalış ile yüzde 16.9'a ve 15-64 yaş grubunda işsizlik de 0.9 puanlık azalış ile yüzde 9.8'e geriledi.
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