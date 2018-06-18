FİNANS

"İşsizlik oranındaki gerilemenin devam edeceğini bekliyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 16:23 | Son Güncelleme

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "İşsizlik oranındaki bu güçlü iyileşmede, yılın ilk çeyreği için açıklanan ekonomik büyümenin yansımalarını gördük. Devam eden teşvikler ve sezonsal etkilerle işsizlik oranındaki gerilemenin devam edeceğini bekliyoruz"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "İşsizlik oranındaki bu güçlü iyileşmede, yılın ilk çeyreği için açıklanan ekonomik büyümenin yansımalarını gördük. Devam eden teşvikler ve sezonsal etkilerle işsizlik oranındaki gerilemenin devam edeceğini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklanan işsizlik ve bütçe verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, son verilerin büyüyen Türkiye ekonomisinin olumlu gidişatını gösterdiğini kaydetti.

Zeytinoğlu, yıl başından bu yana kademeli olarak düşüş gösteren işsizlik oranının mart ayında geçen yılın aynı ayına göre 1,6 puan azalışla yüzde 10,1'e gerilediğini anımsattı.

İstihdam edilenlerin sayısındaki artışın dikkati çekici olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, "Mart ayındaki istihdam artışının 1 milyon 10 bin kişi olduğunu görüyoruz. Geçen yılın iki katından fazla ilave istihdamı olumlu buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayhan Zeytinoğlu, "İşsizlik oranındaki bu güçlü iyileşmede, yılın ilk çeyreği için açıklanan ekonomik büyümenin yansımalarını gördük. Devam eden teşvikler ve sezonsal etkilerle işsizlik oranındaki gerilemenin devam edeceğini bekliyoruz. Genç nüfustaki işsizlik oranında da yılın başından itibaren kademeli düşüşler olması ümit verici bir gelişme. Gençlerimizin mesleki eğitim ile daha donanımlı hale gelebileceğini biliyoruz. Mesleki eğitimdeki yapısal reformların sonucunu uzun vadede görebiliriz ama kalıcı bir çözüm olur." görüşünü belirtti.

- Mayıs ayı bütçe gerçekleşmeleri

Zeytinoğlu, merkezi yönetim bütçesinin, mayısta 2,7 milyar lira fazla verdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Mayıs ayında da bütçeye en büyük katkı vergi gelirlerinden geldi. Bu artışta başta gelir ve kurumlar vergileri ile KDV ve ÖTV olmak üzere hemen hemen tüm vergi kalemlerindeki yüksek artışlar etkili oldu. Diğer taraftan, Maliye Bakanımızın açıklamalarından yeniden yapılandırma kanunları kapsamında mayıs ayında 1,4 milyar lira, yılbaşından itibaren ise 5,7 milyar lira gelir elde edildiğini memnuniyetle görüyoruz."

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Ayhan Zeytinoğlu işsizlik KSO

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