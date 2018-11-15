İşsizlik rakamlarının yankıları

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Ağustosta döviz kurlarındaki ani yükselişin yarattığı tedirginliğin istihdama da yansıdığını ve işsizlik oranlarının artış eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. Ekonomiyi dengeleme önlemleriyle bu durumun aşılacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Ağustos ayında işsizlik oranının geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan artışla yüzde 11,1 olarak gerçekleştiğini anımsatan Zeytinoğlu, "Ağustosta döviz kurlarındaki ani yükselişin yarattığı tedirginliğin istihdama da yansıdığını ve işsizlik oranlarının artış eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. Ekonomiyi dengeleme önlemleriyle bu durumun aşılacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, ağustos ayında geçen yıla göre iş gücüne katılımın 756 bin kişi arttığını, istihdam edilenlerin sayısının da 490 bin kişi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İstihdam edilenlerin yüzde 19,4'ü tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 7,1'i inşaat ve yüzde 54'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,3 puan, inşaat sektörünün payı 0,8 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,6 puan, hizmet sektörünün payı 1,4 puan arttı."