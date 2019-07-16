İşsizlik rakamlarının yankıları

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, gerek ihracat gerek sanayi üretimindeki toparlanma ve turizmdeki hareketlenmeyle gelecek aylarda işsizlik oranlarında daha da iyileşme olacağını düşündüklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, işgücü verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, nisan ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre 1,1 puan gerileyerek yüzde 13 seviyesinde gerçekleştiğini anımsattı.

İstihdamı turizmden dolayı hizmetler sektörünün sırtladığını vurgulayan Zeytinoğlu, sanayi sektörünün de toplam istihdamdaki payını arttırdığını ifade etti.

Zeytinoğlu, işsiz sayısındaki artışın 1 milyon 116 bin kişiyle hala çok yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Gerek ihracat gerek sanayi üretimindeki toparlanma ve turizmdeki hareketlenmeyle gelecek aylarda işsizlik oranlarında daha da iyileşme olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Genç nüfustaki işsizlik oranının yüzde 23,4'e ulaştığına işaret eden Zeytinoğlu, "18-24 yaş arası 8 milyon gencimiz var. Bu gençlerin istihdam piyasasına çekilmesi gerekiyor. Bunun için ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda meslek edindirmenin esas olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

