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"İşsizlik sigortası başvuruları Kasım'da 207 bin kişi ile rekor kırdı"

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 15:32 | Son Güncelleme

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR), işsizlik sigortası başvurularının Kasım ayında 207 bin kişi ile rekor kırdığına dikkat çekti.

İstanbul, 17 Aralık (DHA) - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR), işsizlik sigortası başvurularının Kasım ayında 207 bin kişi ile rekor kırdığına dikkat çekti.
DİSK-AR, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Eylül dönemi İşgücü İstatistikleri ile İŞKUR tarafından açıklanan Kasım dönemi verilerini ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan Eylül dönemi sigortalı istatistiklerini Aralık ayı ‘İşsizlik ve İstihdam Raporu’nda değerlendirdi.
DİSK-AR’ın işsizlik ve istihdama ilişkin değerlendirmeleri şöyle sıralandı:
- TÜİK’e göre Eylül 2017 döneminde yüzde 10.6 olan dar tanımlı standart işsizlik 0.8 puan artarak Eylül 2018’de yüzde 11.4 oldu. Dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki yıla göre 330 bin kişi artarak 3 milyon 750 bine yükseldi.
- TÜİK verilerine dayanarak hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı 6.4 milyona yaklaştı. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 18.2 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre geniş tanımlı işsiz sayısı 466 bin arttı.
- İŞKUR Kasım verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı bir önceki yıla göre 692 bin 496 kişi artarak 3 milyon 297 bine ulaştı.
- İşsizlik sigortası başvurularında patlama yaşandı. Kasım’da 207 bine ulaştı.
- Kadın işsizliği yüzde 15, genç işsizliği yüzde 21.6, genç kadın işsizlik oranı ise yüzde 27.2 oldu. Tarım dışı kadın işsizliği yüzde 36.9’a yükseldi.
- Ne eğitimde ne istihdam olan gençlerin (boşta gezer) oranı yüzde 27.4 oldu.
- Sanayi üretimi Ekim itibariyle yüzde 5.7 küçüldü.
- Ekonomide küçülme, yüksek enflasyon ve işsizliğin bir arada yaşandığı ağır bir kriz tablosu yaşanıyor.
- Eylül 2017’de 5 milyon 896 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı Eylül 2018’de 6 milyon 362 bine yükseldi.
- Çalışmayan nüfusun 1 milyon 596 bini iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar oluşuyor.
Raporda, kayıtlı işsizler içinde kadınların son bir yılda 424 bin artarak erkeklerin önüne geçtiği ve kayıtlı kadın işsiz sayısının erkeklerden 195 bin daha fazla arttığı belirtildi.
Kayıtlı erkek işsizlerin yüzde 20.1 artarken, kayıtlı kadın işsizlerin yüzde 33.2 arttığına dikkat çekilen raporda, bu durumun, kadınların iş bulma aracı olarak erkeklerden daha fazla İŞKUR’u tercih ettiğini gösterdiği vurgulandı.
İŞKUR’a yapılan işsizlik sigortası başvurularının Ağustos ayındaki 106 bin düzeyindeyken, Kasım'da 207 bine ulaştığına dikkat çekilen raporda, dört aylık artışın yüzde 95'i bulduğu vurgulandı ve işsizlik sigortası başvurularında önümüzdeki aylarda da artış yaşanmasının beklendiği belirtildi.

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