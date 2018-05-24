"İşsizlik sigortası yeniden düzenlenecek"

Vatandaşların yastık altında tuttuğu tasarruflarının mali sistemde değerlendirilmesine yönelik teşvikler çeşitlendirilecek. Hanehalklarının borsada işlem yapmalarının teşvik edilmesi çerçevesinde küçük yatırımcılara daha güçlü bir koruma sağlanacak.

Gelecek dönemde uygulanacak para ve maliye politikalarının yanı sıra, hane halkı ve firmalara sağlanacak teşviklerle yurtiçi tasarruf oranları, büyüme ve cari açık hedefleriyle uyumlu bir şekilde yükseltilecek.

Kamuda devam edecek olan iktisadi işletmelerde rekabetçi bir ortamda esnek yönetim imkanı sunan KİT yönetişim mevzuatı hayata geçecek.

AK Parti'nin "24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Genel Seçimler Seçim Beyannamesi"ne göre, özelleştirme uygulamalarında halka arz yönteminin kullanılmasına ağırlık verilerek, sermaye piyasalarının derinleşmesi ve gelişmesi hedefiyle kamu sermayeli şirketlerin halka açılarak şeffaflık ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun faaliyet göstermesi sağlanacak.

AK Parti'nin seçim beyannamesine göre, işsizlik sigortası, daha fazla sosyal koruma sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

KÖİ yöntemi ile yapımına başlanan İstanbul Yeni Havalimanının ilk etabını 2018 yılının son çeyreğinde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun kalan kesimleri ile Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı ve Kınalı-Odayeri kesimleri 2019'da işletmeye açılacak. 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, Kanal İstanbul ve İzmir Körfez Geçişi projelerinin yapımına ise 2018'de başlanacak.

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) yöntemiyle yapılanlar başta olmak üzere altyapı yatırımlarına, sermaye piyasaları aracılığıyla fon aktarılmasına odaklanılacak, finansal araç çeşitliliğinin artırılması ve kurumsal yatırımcılar aracılığıyla fon aktarımına öncelik verilecek.

Özel sektör yatırımlarını hızlandırılarak, illerde başlattılan "Tek Durak Ofisleri" aracılığıyla yatırım konusundan yer seçimine, şirket kuruluşundan teşvik başvurularına kadar geniş bir alanda hizmet verilecek.

Uluslararası yükümlülükleri gözeterek, lüks ve/veya ithalat yoğunluğu yüksek tüketim malları tespit edilecek ve caydırıcı vergilendirme yapılacak. Başta dayanıklı tüketim malları olmak üzere tüketim mallarına ilişkin ikinci el piyasasının ekonominin geneline yayılması sağlanacak.

Yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri kurulacak, yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli avantajlar sunan serbest bölgeler birer ticaret ve istihdam merkezleri haline getirilecek.

Başta imalat sanayi olmak üzere Türkiye'nin ithalat bağımlılığı çözülecek ve Ar-Ge'ye dayalı teknoloji yoğunluğu yüksek yeni kapasite oluşturulacak. Bu çerçevede uygulamaya konulan "Proje Bazlı Teşvik Sistemi" kapsamında milli markalar yaratılacak.

Yapımı devam eden projelerden Bilkent, Elazığ, Eskişehir ve Manisa şehir hastaneleri 2018 içerisinde hayata geçirilecek.

Birçok sektörde yoğun olarak kullanılan tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin yurt içinde üretiminin artırılması ve ithalatının azaltılması amacıyla bu türlerin yetiştirilmesini teşvik etmeye yönelik olarak 10 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazları kiralanabilecek.

Çalışanlar ve iş arayanların yetenekleriyle iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetenekler arasındaki uyumsuzluklar azaltılacak.

Kadınlar, gençler, engelliler, eski hükümlüler, madde bağımlıları, sosyal yardım yararlanıcıları ve diğer özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılmasına yönelik uygulama ve projeler geliştirilecek.

Genç istihdamını destekleyip, işsizliği azaltarak, bu kapsamda iş tecrübesi kazanımını artırmaya yönelik program çeşitliliği sağlanacak ve kariyer rehberlik sistemi geliştirilecek.

Gençlerin geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlamak için dijital dünyanın gereklerine uygun şekilde siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek kurs ve programları yeni yaklaşımlarla tasarlanarak yararlanan genç sayısı artırılacak. Bu alanlarda ticarileşme potansiyeli olan projeler desteklenecek.

Kadın istihdamı konusunda bölgenin ve illerin işgücü ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, eğitim, staj, işbaşı eğitimi gibi uygulamaları etkin olarak sürdürülecek.